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الدوري الفرنسي

مرسيليا يقلب الطاولة على مونبلييه

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قلب مرسيليا تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز 3-2 على مضيفه مونبلييه على ملعب "ستاد دو لا موسون" الأحد في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

Reuters

وتخلف مرسيليا بهدفين سريعين أحدهما لمدافعه البرازيلي لوان بيريس عن طريق الخطأ (30) قبل أن يضاعف مونبلييه النتيجة عبر غايتان لابورد (34).

ودخل فريق المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي الشوط الثاني بحلّة مختلفة، فلعب بوتيرة سريعة ونجح في تفكيك دفاع أصحاب الأرض. وبعد 23 دقيقة نجح المهاجم الدولي التركي دجنغيز أوندر المعار من روما الإيطالي، في تقليص النتيجة بتسديدة بقدمه اليسرى (68). 

ولم ينتظر مرسيليا سوى سبع دقائق لإدراك التعادل عن طريق المهاجم المخضرم ديميتري باييت (75)، ليعود بعد أربع دقائق ويسجل هدف الفوز (79).

وتوقفت المباراة في الدقيقة 89 بسبب رمي عبوات على أرض ملعب، حيث ارتطمت إحدى عبوات المياه برأس لاعب مرسيليا فالنتين رونجييه أثناء تسجيل زميله باييت هدف النقاط الثلاث.

وبعد أن توقفت المباراة لحوالي 10 دقائق، استؤنفت مجدداً حيث نجح مرسيليا في الاحتفاظ بتقدمه ليخرج بفوز غالٍ في مستهل الدوري.

مرسيليا مونبلييه الدوري الفرنسي
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