English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الفرنسي

مرسيليا يعلن إقالة مدربه فياش بواش

أعلن مرسيليا المتعثر في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم إقالة مدربه أندريه فياش بواش اليوم الثلاثاء بعد ساعات من إعلان المدرب البرتغالي أنه عرض تقديم استقالته بسبب خلافات في وجهات النظر مع مجلس الادارة.

AFP

وقال النادي في بيان: "يعلن أولمبيك مرسيليا إقالة المدرب أندريه فياش بواش. أصبح هذا القرار الوقائي حتمياً نظراً لتكرار أفعال وتصرفات تلحق ضرراً بالغاً بالمؤسسة وموظفيها".

وكان فياش بواش قد قال مبكراً اليوم للصحفيين: "لقد تقدمت باستقالتي وقلت إني لا أتفق مع الخطة الرياضية للنادي. لا أريد أي شيء من أولمبيك مرسيليا. لا أريد أي أموال".

ودبت الخلافات بين المدرب البرتغالي ومسؤولي الفريق الجنوبي بسبب إدارة النادي في فترة الانتقالات الشتوية حيث أعلن أنه علم بالعديد من قرارات التعاقد مع اللاعبين أو الاستغناء عنهم من وسائل الإعلام. وقال في هذا الصدد: " إنه وقف ضد التعاقد على سبيل الإعارة مع لاعب سلتيك غلاسكو الإسكتلندي أوليفييه نتشام، وأنه علم بالصفقة عبر وسائل الإعلام".

كما أشار إلى أنه علم برحيل الجناح الصربي نيمانيا رادونيتش إلى هرتا برلين في وقت متأخر من ليل الإثنين، وأردف قائلاً: "لقد تمّ المس باحترافيتي ولا يمكنني القبول بذلك".

مرسيليا الدوري الفرنسي أندريه فياش بواش
السابق منزل إيكاردي يتعرّض للسرقة
اقرأ
منزل إيكاردي يتعرّض للسرقة
التالي

آخر الأحداث