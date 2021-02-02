مرسيليا يعلن إقالة مدربه فياش بواش

وقال النادي في بيان: "يعلن أولمبيك مرسيليا إقالة المدرب أندريه فياش بواش. أصبح هذا القرار الوقائي حتمياً نظراً لتكرار أفعال وتصرفات تلحق ضرراً بالغاً بالمؤسسة وموظفيها".

وكان فياش بواش قد قال مبكراً اليوم للصحفيين: "لقد تقدمت باستقالتي وقلت إني لا أتفق مع الخطة الرياضية للنادي. لا أريد أي شيء من أولمبيك مرسيليا. لا أريد أي أموال".

ودبت الخلافات بين المدرب البرتغالي ومسؤولي الفريق الجنوبي بسبب إدارة النادي في فترة الانتقالات الشتوية حيث أعلن أنه علم بالعديد من قرارات التعاقد مع اللاعبين أو الاستغناء عنهم من وسائل الإعلام. وقال في هذا الصدد: " إنه وقف ضد التعاقد على سبيل الإعارة مع لاعب سلتيك غلاسكو الإسكتلندي أوليفييه نتشام، وأنه علم بالصفقة عبر وسائل الإعلام".

كما أشار إلى أنه علم برحيل الجناح الصربي نيمانيا رادونيتش إلى هرتا برلين في وقت متأخر من ليل الإثنين، وأردف قائلاً: "لقد تمّ المس باحترافيتي ولا يمكنني القبول بذلك".