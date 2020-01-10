مرسيليا يعزز مركزه الثاني بهدف ستروتمان

ورفع مرسيليا رصيده الى 41 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف سان جيرمان الذي له مباراة مؤجلة، ويخوض الأحد أبرز مباريات هذه المرحلة باستضافة فريق موناكو السابع والوحيد الذي تمكن في الأعوام الأخيرة من انتزاع لقب الدوري المحلي منه (عام 2017).

وابتعد مرسيليا بفارق ثماني نقاط عن رين (له أيضا مباراة مؤجلة) بعدما انتزع الفوز منه بصعوبة، اذ انتظر حتى الدقيقة 84 لتسجيل هدفه الوحيد عن طريق ستروتمان بعد دقيقتين من دخوله بديلا لفالنتان رونجييه.

ومكن الهولندي فريقه من تحقيق الفوز السابع (مع تعادل) في آخر ثماني مباريات في الدوري الفرنسي، وهو لم يعرف الخسارة في "ليغ 1" منذ سقوطه أمام سان جيرمان برباعية نظيفة في 27 تشرين الأول/أكتوبر.

وهي أفضل سلسلة للنادي الجنوبي بقيادة مدربه البرتغالي أندريه فياش بواش، منذ خوضه تسع مباريات دون خسارة في الدوري بين آذار/مارس وآب/أغسطس 2018، بحسب احصاءات "أوبتا".