مرسيليا يسقط بالخسارة أمام سانت إتيان

وسجل أرنو نور الدين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 43.

وفشل مرسيليا في استغلال خسارة لنس، شريكه في المركز الخامس وأحد منافسيه مع رين على البطاقة المؤهلة للادوار الاقصائية لمسابقة الدوري الأوروبي، أمام مضيفه ليل المتصدر صفر-3 لقطع خطوة مهمة نحو التواجد في المسابقة القارية الموسم المقبل.

وبقي مرسيليا خامساً برصيد 56 نقطة بفارق الأهداف أمام لنس، لكنه مهدد بالتراجع إلى المركز السادس في حال فوز رين على ضيفه باريس سان جيرمان لاحقاً.

وهي المباراة الثانية على التوالي التي يفشل فيها الفريق الجنوبي في تحقيق الفوز بعد تعادله مع ضيفه ستراسبورغ 1-1 في المرحلة الماضية.

في المقابل، حقق سانت إتيان فوزه الثاني توالياً والثاني عشر هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الحادي عشر قبل حلوله ضيفاً على ليل الأحد المقبل.

وعاد مونبلييه إلى سكة الانتصارات بفوزه على مضيفه ستراسبورغ 3-2.

غايتان لابورد افتتح النتيجة لمصلحة الضيوف في الدقيقة السادسة والثلاثين، وضاعف الجزائري أندي دولور أسبقية مونبلييه مطلع الشوط الثاني، وعاد لابورد ليحرز ثنائيته الشخصية مختتماً ثلاثية الضيوف في الدقيقة التاسعة والأربعين، فيما دوّن لودوفيك أجورك الهدف الأول لستراسبورغ في الدقيقة التاسعة والستين قبل أن يسجل كيفين زوهي الهدف الثاني للضيوف لأصحاب الأرض في آخر أنفاس المباراة.

وفي مباريات أخرى جرت اليوم فاز نيم على مستضيفه ميتز 3-0، وأنجيه على ديجون 3-0، ونيس على بريست 3-2.