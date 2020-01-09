مرسيليا يسعى للحفاظ على وتيرة الانتصارات

ويخوض فريق المدرب البرتغالي أندريه فياش بواش سلسلة مباريات صعبة مع انطلاق مرحلة الإياب، وهو أمر انتقده البرتغالي منذ أسابيع.

وقال فالانتان رونجيه لاعب خط وسط مرسيليا الأربعاء "لقد ذكرنا المدرب بذلك صباح اليوم أيضا خلال التمارين. ندرك أهمية نهاية شهر كانون الثاني/يناير ومنتصف شباط/فبراير".

ويدخل مرسيليا النصف الثاني من الموسم وهو يتقدم بفارق خمس نقاط عن رين الثالث الذي في حوزته مباراة أقل، وبسبع نقاط عن ليل الرابع، متسلحا بسلسة نتائج سمحت له بحصد 22 نقطة من أصل 24 مع نهاية العام 2019.

وقال فياش بواش مدرب تشيلسي وتوتنهام الإنكليزيين السابق "يجب أن نحافظ على الوتيرة. الأجواء جيدة، الإعلام يشيد، الجماهير تعطينا كل شيء...لكن لا يمكننا الاسترخاء".

بعد معاناته في الموسم الماضي حيث أنهي الدوري في المركز الخامس وبداية بطيئة للموسم الحالي، يجد مرسيليا نفسه في موقع مختلف الآن.

ويتابع فياش بواش "يجب أن نتعامل مع ذلك.. الأمر أسهل عندما تكون أهدافك صغيرة: بإمكاننا أن نكون في المركز الثاني في حال فوزنا في تلك المباراة (أمام رين)" على اعتبار أن الفارق خمس نقاط ورين يملك مباراة مؤجلة ضد اميان.

ولم ينف البرتغالي "صحيح أن الضغط يرتفع قليلا عندما تكون المباريات خارج أرضنا ويتحتم علينا الرد. لكن علينا أن نأخذ كل مباراة على حدى".

ويستعيد مرسيليا بطل فرنسا في عشر مناسبات آخرها عام 2010، جهود حارسه وقائده ستيف مانداندا الذي تعافى من إصابة في الكاحل، لكنه سيخسر جهود الياباني هيروكي ساكاي الذي تحصل على بطاقة حمراء بعد إنذار ثان خلال الفوز على تريليسا من الدرجة الثانية في كأس فرنسا السبت، حيث احتاج مرسيليا لركلات الترجيح للتغلب على منافسه.

سان جيرمان وموناكو: مباراتان في 3 أيام

وتشهد المرحلة في ختامها مباراة قمة بين باريس سان جيرمان البطل مع ضيفه موناكو السابع الأحد، علما بأن مباراتهما في المرحلة 15 تأجلت إلى الخامس عشر من الشهر الحالي، ما يعني أن الفريقين سيلتقيان مرتين في غضون ثلاثة ايام.

ويتصدر سان جيرمان بقيادة المدرب الألماني توماس توخل ترتيب الدوري بفارق سبع نقاط عن مرسيليا ولعب مباراة أقل، ويبتعد بفارق 17 نقطة عن موناكو بطل فرنسا عام 2017.

ويدخل نادي العاصمة الفرنسية اللقاء على ملعب "بارك دي برانس" بعد انتصارين عريضين على كل من سانت اتيان (6-1) الأربعاء في ربع نهائي كأس الرابطة، وليناس مونليري من الدرجة السادسة بنتيجة 6-0 الأحد في الدور الـ64 من كأس فرنسا، فيما تفوق موناكو (2-1) على رانس في الدور ذاته.

ويخوض سان جيرمان اللقاء وسط أحاديث متضاربة حيال مستقبل مهاجمه الاوروغوياني ادينسون كافاني الذي أثار الجدل في الآونة الأخيرة لإمكانية رحيله عن العاصمة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لا سيما إلى اتلتيكو مدريد الإسباني.

لكن توخل أكد الثلاثاء أن المدير الرياضي لنادي العاصمة الفرنسية البرازيلي ليوناردو يعارض انتقال هداف الفريق خلال الميركاتو الحالي، مشيرا "لدينا الرأي ذاته. كلانا لا يحب التغيير خلال الميركاتو الشتوي".

وأضاف "يملك ليوناردو خبرة كبيرة، يعرف كيفية الفوز بالألقاب ويعرف ما هو مهم من أجل تحقيق ذلك. نريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب ولهذا السبب نريد فريقا كبيرا".

وينتهي عقد كافاني في نهاية الموسم الحالي، وقد خسر مركزه الأساسي بعد قدوم قلب الهجوم الأرجنتيني ماورو ايكاردي على سبيل الإعارة من انتر الإيطالي، وصودف مجيء الأخير مع إصابة أبعدت كافاني لمدة شهرين عن الملاعب نجح خلالها الأرجنتيني بفرض نفسه في التشكيلة الأساسية.