مرسيليا يحقق فوزاً ثميناً على لوريان

وسجل كل من ديميتري بايت (53) والإسباني بول ليرولا (56 و90) ثلاثية الفريق الجنوبي في المقابل سجل اللاعب النيجيري تيريم موفي هدفي لوريان (19 و70).

ويحتل مرسيليا المركز السادس بـ52 نقطة.

وعاد مرسيليا الى سكة الانتصارات بعد تعادل مثير 3-3 مع مضيفه مونبلييه في المرحلةالسابقة،

وحصد 10 نقاط من أصل 15 ممكنة منذ وصول سامباولي.



وحقق رين فوزاً كبيراً خارج أرضه أمام أنجيه 3-صفر.

وسجل كل من البلجيكي جيريمي دوكو (45) ومارتن تيريير (63) وسيرهو غيراسي (90) ثلاثية رين.

ويحتل رين المركز السابع بـ51 نقطة فيما يأتي أنجيه في المركز 11 مؤقتاً بـ41 نقطة.

وثأر رين لخسارته على أرضه أمام أنجيه 1-2 ذهاباً في 23 تشرين الاول/أكتوبر الماضي، ولخروجه أمام الفريق ذاته في الدور الـ32 لمسابقة كأس فرنسا بخسارته 1-2 أيضا في أنجيه في 11 شباط/فبراير الماضي.