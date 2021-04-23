مرسيليا يحقق المطلوب ويعود بالعلامة الكاملة

وسجل باييت هدفين (41 و76) ومرر كرة الهدف الثالث للبولندي أركاديوش ميليك (2+45)، في لقاء كان فريقه متخلفاً خلاله بهدف ناثانايل مبوكو (38) قبل أن يستفيد من النقص العددي في صفوف مضيفه بعد طرد المدافع البلجيكي ووت فايس في الدقيقة 60 لحصوله على إنذار ثان.

وصعد مرسيليا مؤقتاً إلى المركز الخامس برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين أمام لنس وعزز بالتالي حظوظه بالتأهل إلى الدور التمهيدي الفاصل لمسابقة "يوروبا ليغ".

أما بالنسبة لرينس، فباتت المباريات المتبقية هامشية تماماً إذ أنه يحتل المركز الحادي عشر برصيد 41 نقطة، بفارق مريح جداً عن منطقة الهبوط وكبير جداً عن المراكز الأوروبية.

