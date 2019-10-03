مرسيليا لوقف نزيف النقاط

واعتقدت جماهير النادي الجنوبي أن فريقها بات على المسار الصحيح بتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية بعد خسارة وتعادل في المرحلتين الأوليين، لكنه سرعان ما عاد إلى التعثر بسقوطه في فخ التعادل في المباريات الثلاث الأخيرة مهدرا ست نقاط كانت ستضعه في صدارة الترتيب.

وبدا واضحا في المباراتين الأخيرتين تأثر فريق المدرب البرتغالي أندريه فياش بواش بغياب نجميه فلوريان توفان لإصابة في الكاحل سيغيب بسببها الى أواخر العام الحالي، وصانع ألعابه ديميتري باييت الموقوف أربع مباريات عقب طرده في المباراة ضد مونبلييه في المرحلة السادسة.

ويخوض مرسيليا مباراة الغد في غياب لاعب وسطه الهولندي كيفن ستروتمان بسبب الإيقاف.

وعلق فياش بواش على النتائج المخيبة لفريقه في الآونة الأخيرة عقب التعادل مع ضيفه رين 1-1- في المرحلة الماضية "الدوري صعب هذا الموسم ولا يمكن التنبؤ بنتائج مبارياته. كل الفرق تنافسية ومتقاربة على جدول الترتيب، لكننا أهدرنا فرصتين للتقدم، لكنني أتمنى أن نقدم ردا قويا ضد أميان".

ويدرك مرسيليا جيدا أهمية النقاط الثلاث في مباراة الغد كونها ستخوله التقدم إلى المركز الثاني بالتساوي مع أنجيه ونانت مؤقتا، وهو قد يجد نفسه ثالثا عقب نهاية المرحلة كون أنجيه، مفاجأة الموسم وصاحب المركز الثاني بفارق نقطتين خلف باريس سان جرمان المتصدر، ونانت يخوضان مباراتين قويتين السبت: الأول في ضيافة سان جيرمان والثاني باستضافة نيس السادس.

ولن تكون مهمة أنجيه سهلة أمام سان جيرمان الذي حقق فوزه الثاني تواليا في مسابقة دوري أبطال أوروبا على حساب مضيفه غلطة سراي التركي (1-صفر). وسيكون خط الهجوم الباريسي مدججا بقوته الضاربة بعد تعافي الأوروغوياني إدينسون كافاني وكيليان مبابي إلى جانب التألق اللافت للبرازيلي نيمار والأرجنتيني أنخل دي ماريا ومواطنه ماورو إيكاردي المعار من إنتر ميلان الإيطالي، والذي افتتح رصيده التهديفي مع نادي العاصمة بتسجيله هدف الفوز على الفريق التركي.

وسيحاول ليل الرابع بفارق نقطتين خلف أنجيه ونانت، استغلال عاملي الأرض والجمهور لتعميق جراح نيم الخامس عشر، على أمل تعثر الوصيفين لانتزاع المركز الثاني الذي أنهى به الموسم الماضي.

ويدخل ليل مباراته عقب سقوطه على أرضه أمام تشيلسي الإنكليزي 1-2 في الجولة الثانية من مسابقة دوري الأبطال.

ويبرز الدربي بين سانت إتيان وليون الأحد في ختام المرحلة على أرض الأول.

ويأتي الدربي في وقت يمر به الفريقان بفترة صعبة، فسانت إتيان صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير، حقق الأحد فوزه الثاني هذا الموسم والأول بعد أربع هزائم وتعادلين، فيما حقق ليون الأربعاء فوزه الأول في مبارياته الثماني الأخيرة في مختلف المسابقات عندما تغلب على مضيفه لايبزيغ الألماني 2-صفر في المسابقة القارية العريقة.