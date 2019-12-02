مرسيليا لمتابعة سلسلة انتصاراته والضغط أكثر على سان جيرمان

ويحل مرسيليا الثلاثاء ضيفاً على أنجيه الثالث في افتتاح مباريات المرحلة الـ16، وذلك قبل أن يستقبل النادي الباريسي ضيفه نانت الأربعاء.

واستغل النادي المتوسطي بأفضل طريقة ممكنة تأجيل مباراة سان جيرمان أمام موناكو بسبب سوء الأحوال الجوية في المرحلة السابقة، لتقليص الفارق إلى خمس نقاط (33 مقابل 28) بعد فوزه على ضيفه بريست 2-1 الجمعة.

وحقق فريق المدرب البرتغالي أندريه فياش بواش سلسلة من أربعة انتصارات توالياً على كل من ليل وليون بالنتيجة ذاتها 2-1، تولوز 2-صفر وبريست، في إنجاز هو الأول للنادي منذ كانون الأول/ديسمبر 2017 وكانون الثاني/يناير 2018.

وسدّد مرسيليا 34 مرة نحو مرمى ضيفه بريست الجمعة، وهو رقم قياسي في الـ "ليغ1" منذ عام 2013، وانتزع الفوز في اللحظات الحاسمة بفضل مهاجمه الشاب الصربي نيمانيا رادونييتش (23 عاماً)، وتزامنت هذه المحاولات مع ضغط مستمر اعتبر ثمار عمل المدرب فياش بواش.

وعلّق فياش بواش على إنجاز فريقه بالقول: "سددنا 34 مرة ولم نكن نستحق الخسارة، وحصلنا على لحظة فريدة نجح خلالها رادونييتش في تسجيل هدف الفوز، والفريق كان رائعاً في كل المجالات".

ويستقبل ليون السابع برصيد 22 نقطة ليل الثامن، علماً بأن الفريقين يتساويان نقاطاً، حيث يتسلح الأول بفوزه في المرحلة السابقة على أرض ستراسبوغ 2-1، فيما فاز الثاني على ديجون 1-صفر في الذكرى الـ 75 لتأسيسه.



وهو الفوز الثاني على التوالي لليون في الدوري والرابع في المباريات الخمس الأخيرة والسادس هذا الموسم، وأكد عودته إلى المنافسة محلياً بعد تغيير إدارته الفنية بالتعاقد مع رودي غارسيا خلفاً للبرازيلي سيلفينيو منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ومن جهة ثانية أكد مدرب ليل كريستوف غالتييه بعد الفوز على ديجون أنّه ما زال يبحث عن التشكيلة المثالية وأنّه "لم أكن أتوقع أن يفوز فريقي المنافس، وكنت أعرف أن الأمور ستكون صعبة مع تتابع المباريات، سيكون موسمنا جيداً في حال تمكنت من إيجاد التواصل بين اللاعبين من الناحية الهجومية".

وأضاف: "أنا هنا لإيجاد التشكيلة المثالية، وعلى اللاعبين الاستفادة من الفرصة باللعب بشكل جيد عندما يشاركون كأساسيين".

-مبابي حديث الساعة-



ويخوض سان جيرمان المتصدر برصيد 33 نقطة مباراته أمام نانت السادس والعائد إلى سكة الانتصارات أمام تولوز 2-1 في المرحلة السابقة، في ظلّ تكاثر الشائعات حول اهتمام ريال مدريد الاسباني بمهاجمه الشاب كيليان مبابي.

وتناقلت وسائل إعلام إسبانية الإثنين خبراً مفاده أنّ مبابي لم يرفض التفاوض بشأن تجديد عقده مع فريقه الحالي، على الرغم من أنّ الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي حتى الآن، فيما أشارت صحيفة "آس" المقربة من ريال مدريد إلى صعوبة قدوم المهاجم الفرنسي الشاب إلى "سانتياغو برنابيو" مع افتتاح سوق الانتقالات في العام المقبل.

وبالنسبة للصحيفة فإنّ مبابي لا يركز سوى على فريقه الحالي وأنّ "كلّ شيء يشير إلى أن مستقبل مبابي لن يتم الافصاح عنه قبل نهاية العام الحالي، هدفه الوحيد هو التفكير بكرة القدم".

ويسعى سان جيرمان لتحقيق فوزه الثالث توالياً في الدوري منذ خسارته أمام ديجون 1-2 في المرحلة الـ 12، ورفع عدد انتصاراته إلى 12 بعدما كان خسر في ثلاث مناسبات حتى الآن.

ويلعب الثلاثاء أيضا بوردو مع نيم، وبريست مع ستراسبورغ، فيما سيلعب الأربعاء ديجون مع مونبلييه، وسانت إتيان مع نيس، وأميان مع رينس، ومتز مع رين، وتولوز مع موناكو.