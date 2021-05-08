مراسلنا: نيمار يمدد عقده مع باريس سان جيرمان

ويعد توصل باريس سان جيرمان إلى اتفاق مع نيمار تأكيداً جديداً على قوة إدارة بطل فرنسا، خاصة وأنّ النجم البرازيلي كان هدفاً للعديد من الأندية الكبرى مثل ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ومانشستر يونايتد الإنكليزي.



وأسهم نيمار في قيادة باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي وإلى نهائي البطولة الموسم السابق.



وقد يؤدي الاتفاق مع نيمار إلى تشجيع مبابي على تجديد عقده أيضاً، إذ ارتبط باريس سان جيرمان بالعديد من نجوم العالم مثل الإسباني سيرجيو راموس والأرجنتيني ليونيل ميسي وحتى المصري محمد صلاح.