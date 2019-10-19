محن ليون تزداد سوءاً وغارسيا يخفق في اول اختبار

واصل ليون نتائجه المخيبة بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه ديجون قبل الأخير في أول مباراة رسمية بقيادة مدربه الجديد مواطنه رودي غارسيا السبت في المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وهي المباراة الثامنة تواليا التي لم يذق فيها ليون طعم الفوز محليا وتحديدا منذ تغلبه على أنجيه بنصف دزينة نظيفة من الأهداف في 16 آب/أغسطس الماضي، وهي أسوأ سلسلة للفريق بقيادة رئيسه جان ميشال أولاس الذي يتولى قيادته منذ 1987، والأسوأ في تاريخ النادي منذ 1977.

ولم ينفع ليون إقالة مدربه البرازيلي سيلفينيو وتعيين رودي غارسيا خلفا له لأن الاخير فشل في قيادته إلى الفوز في أول مباراة على رأس إدارته الفنية.

وعين ليون غارسيا مدربا له في 14 تشرين الأول/أكتوبر الحالي بعد نحو أسبوع من عزل سيلفينيو على خلفية النتائج السيئة للفريق في الدوري المحلي، بعدما قاده في 11 مباراة في مختلف المسابقات في أول تجربة له كمدرب.

وبعدما بدأ ليون الموسم بقوة محققا الفوز في أول مرحلتين على مضيفه موناكو 3-صفر وضيفه أنجيه 6-صفر، سقط في فخ التعادل أربع مرات وخسر مثلها ما أدى إلى تراجعه الى المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط، علما بأنه مهدد بالتراجع أكثر في حال فوز ملاحقيه نيم وموناكو وستراسبورغ وتولوز ومتز.

يذكر أن ليون لم ينه الموسم خارج الخمسة الأوائل منذ 1998.

وقال مهاجمه البوركينابي برتران تراوري "الأمر غير مفهوم، مباريات عدة لم نحقق خلالها الانتصار وهذا المساء كنا نلعب على أرضنا وكان يتعين علينا كسب النقاط الثلاث ولكننا لم نفعل ذلك".

وأضاف "لا نمر بفترة جيدة حاليا، كان هناك تغيير (المدرب)، والأمور لن تنجح بسهولة، يجب أن نضاعف الجهود. ليس طبيعيا عندما تلعب لنادي ليون ولا تنجح في كسب النقاط، يجب أن نتغير بسرعة. الامر يشبه أزمة نحن في موقف صعب ولكن لا يزال أمامنا الكثير من الوقت للتحسن".

وتنتظر ليون رحلة صعبة الأربعاء إلى لشبونة لمواجهة فريق بنفيكا البرتغالي في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويلعب لاحقا نيم مع اميان، ومتز مع نانت، وانجيه مع بريست، ورينس مع مونبلييه، وتولوز مع ليل.

وتختتم المرحلة التي افتتحت الجمعة بفوز باريس سان جيرمان على مضيفه نيس 4-1، الأحد بلقاءات بوردو مع سانت اتيان، وموناكو مع رين، ومرسيليا مع ستراسبورغ.