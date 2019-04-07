مباراة اليوم باريس سان جيرمان - ستراسبورغ: مشاهدة البث المباشر والتغطية الخاصة

مباراة اليوم باريس سان جيرمان وستراسبورغ

البث المباشر لمباراة اليوم باريس سان جيرمان وستراسبورغ

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باريس سان جيرمان وستراسبورغ مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS

موعد مباراة اليوم باريس سان جيرمان وستراسبورغ

مباراة اليوم باريس سان جيرمان وستراسبورغ 7 نيسان/أبريل انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة في ملعب حديقة الأمراء.

باريس سان جيرمان وستراسبورغ ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 6.

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