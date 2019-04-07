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دوري أبطال أوروبا
الدوري الفرنسي

مباراة اليوم باريس سان جيرمان - ستراسبورغ: مشاهدة البث المباشر والتغطية الخاصة

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مباراة اليوم باريس سان جيرمان وستراسبورغ في الجولة 31 من الدوري الفرنسي لكرة القدم ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

beIN SPORTS

مباراة اليوم باريس سان جيرمان وستراسبورغ
البث المباشر لمباراة اليوم باريس سان جيرمان وستراسبورغ
مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم باريس سان جيرمان وستراسبورغ
باريس سان جيرمان وستراسبورغ مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS

 

 

موعد مباراة اليوم باريس سان جيرمان وستراسبورغ

مباراة اليوم باريس سان جيرمان وستراسبورغ 7 نيسان/أبريل انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة في ملعب حديقة الأمراء. 

باريس سان جيرمان وستراسبورغ ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 6

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورغ في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

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