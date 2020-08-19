مباراة أخرى في الدوري الفرنسي مهددة بالإرجاء بسبب كورونا

وجاءت نتيجة فحص إحدى الحالتين اللتين اشتبه بهما الإثنين، إيجابية، بالإضافة الى حالتين أخريين من اختبارات أخرى أجريت الأربعاء.

ومع اكتشاف حالة أولى إيجابية بالفيروس الإثنين، ارتفع عدد اللاعبين المصابين بـ"كوفيد-19" الى أربعة، ما يرجح التوجه لإرجاء مباراة الأحد ضد بريست.

وقال نيم في بيان إن "جميع اللاعبين الذين جاءت نتائجهم إيجابية، موجودون حاليا في العزلة المنزلية. إذا كان ثلاثة من أربعة لاعبين حاليا بدون عوارض، فإن الرابع فقد حاستي التذوق والشم".

لكن قبل الاحتكام الى لجنة "كوفيد-19" في رابطة الدوري الفرنسي من أجل اتخاذ قرار بشأن تأجيل محتمل لمباراة الأحد، سيخضع جميع العاملين في النادي الى الاختبار مرة أخرى صباح الخميس، على أن تعلن النتائج في نهاية اليوم.

وسبق لنيم أن كشف الثلاثاء عن شكوكه بوجود حالتين إيجابيتين في صفوفه.

وبحسب البروتوكول الطبي للرابطة، فيعتبر الفيروس "منتشرا" داخل النادي عندما يكون لديه أكثر من ثلاثة لاعبين أو عاملين في الطواقم (انطلاقا من 4) معزولين لثمانية أيام، ما يحتم التوقف لسبعة أيام عن التمارين الجماعية.

وعندما يُعتبر الفيروس منتشرا، يجب اللجوء الى لجنة "كوفيد-19" في رابطة الدوري للبت في تأجيل المباريات.

وسبق للرابطة أن اضطرت الى تأجيل المباراة الافتتاحية للموسم التي كانت مقررة الجمعة بين مرسيليا وسانت إتيان إلى منتصف أيلول/سبتمبر بعد تأكيد ثلاث اصابات بالفيروس في صفوف الأول.

وارتفع عدد الحالات في صفوف الفريق الجنوبي الذي تواجه وديا مع نيم في التاسع من الشهر الحالي، إلى أربع بعد الأولى التي تم الكشف عنها الخميس الماضي.

ويعد قرار تأجيل المباراة الافتتاحية ضربة قاسية للبطولة التي تم انهاؤها مبكرا في الموسم الماضي نتيجة فيروس "كوفيد-19".

وبهذا القرار أصبح الانطلاق الرسمي لـ"ليغ 1” بمباراة بوردو ونانت يوم السبت الذي يشهد أيضا لقاء ليل ورين.

وكان الموسم الماضي أوقف في آذار/مارس الماضي بسبب "كوفيد-19" قبل أن يعلن عن انهائه قبل أوانه في نيسان/أبريل وتتويج باريس سان جيرمان المتصدر باللقب.