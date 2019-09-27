مبابي يلتحق بسان جيرمان بعد شهر من الغياب

وأفاد المدرب الألماني أن "كيليان وماورو (إيكاردي) هما ضمن المجموعة ومؤهلان للعب بضع دقائق".

وعلى الرغم من أن مبابي "غير مؤهل لخوض 90 دقيقة" كما أشار توخل، إلا أن المهاجم البالغ 20 عاما سيعود إلى المستطيل الأخضر بعد خسارة فريقه أمام رينس صفر-2 في الدوري المحلي، ما وضع حدا لسلسلة من 22 مباراة من دون خسارة على ملعبه "بارك دي برانس"، وقبيل استحقاقه القاري حيث يحل الثلاثاء ضيفا على غلطة سراي التركي ضمن الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وغاب مبابي الذي أصيب أمام تولوز (4-صفر) في 25 آب/أغسطس الماضي ضمن منافسات الدوري المحلي، عن خمس مباريات، منها المباراة الافتتاحية للمسابقة القارية العريقة أمام ريال مدريد الإسباني والتي انتهت بفوز النادي الباريسي بثلاثية نظيفة.

وتأتي عودة مبابي قبيل إعلان مدرب المنتخب الوطني ديدييه ديشان الخميس المقبل لائحة اللاعبين للاستحقاق الدولي أمام ايسلندا وتركيا ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020.

في المقابل لم يخض المهاجم الأرجنتيني إيكاردي، المنتقل قبل بداية الموسم الجديد إلى العاصمة الباريسية من إنتر ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة، سوى 88 دقيقة بقميص فريقه الجديد، بينها 60 دقيقة أمام ريال مدريد في المسابقة القارية، وذلك بسبب تعرضه لإصابة في المحالب.

ويحتل سان جيرمان الذي يحل ضيفا على بوردو السبت ضمن المرحلة الثامنة، صدارة الدوري برصيد 15 نقطة وبفارق الأهداف عن أنجيه، من 5 انتصارات مقابل خسارتين.