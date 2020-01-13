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ماركينيوس يمدد عقده مع سان جيرمان حتى 2024

مدد المدافع الدولي البرازيلي ماركينيوس عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي حتى 2024 بحسب ما أعلن الإثنين النادي الباريسي.

Reuters

وكان ماركينيوس البالغ 25 عاماً انضم إلى سان جيرمان في عام 2013 قادماً من روما الإيطالي وتوج معه بلقب الدوري المحلي خمس مرات، والكأس المحلية أربع مرات، وكأس الرابطة خمس مرات، إضافة الى خمسة أيضا في كأس الأبطال التي تجمع سنوياً بين بطلي الدوري والكأس.

ماركينيوس
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