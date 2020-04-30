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الدوري الفرنسي

ليون ينوي اتخاذ "إجراءات عديدة" ضد قرار الرابطة الفرنسية لكرة القدم

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ينوي ليون اتخاذ "إجراءات عديدة" ضد قرار الرابطة الفرنسية لكرة القدم بإنهاء موسم الـ"ليغ 1".

Reuters

أعلن رئيس نادي ليون جان ميشال أولاس أن فريقه الذي حرم من المشاركة في المسابقتين القاريتين الموسم المقبل بحسب الترتيب النهائي لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم إثر إعلانها التوقف النهائي للموسم، يعتزم اتخاذ "إجراءات عديدة" للاحتجاج على "خسارة الفرصة" والمطالبة بالتعويض إذا لزم الأمر.

وقال أولاس في مؤتمر صحفي عبر الهاتف مع وكالة فرانس برس وصحيفة "لو بروغريه" الإقليمية "من الصعب دائما إعطاء تفاصيل عن الإجراءات التي ستكون متعددة، إنها خسارة فرصة مهمة جدا (...) سنطالب بتعويضات تصل إلى عشرات الملايين من اليورو"، مضيفا أنه في الوقت الحالي سيلجأ إلى المحكمة الإدارية "لتعليق القرار بصفة مستعجلة". 
 

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