ليون يعود إلى المنافسة المحلية بمواجهة ديجون

وأبلى ليون البلاء الحسن في مسابقة دوري أبطال أوروبا بإقصائه مرشحين بارزين للقب هما يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنكليزي في ثمن وربع النهائي على التوالي، قبل أن تتوقف مغامرته القارية عند دور الأربعة وخرج على يد بايرن ميونيخ الألماني.

ويختلف موسم ليون الجديد عن مواسمه السابقة، كونها المرة الأولى التي سيكتفي فيها بالمنافسة محلياً فقط بعدما فشل في حجز بطاقته إلى المسابقتين القاريتين دوري الأبطال والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، وذلك بعدما قرر الاتحاد الفرنسي ايقاف الدوري نهائيا الموسم الماضي بسبب فيروس كوفيد-19 واعتماد ترتيب كان فيه ليون سابعاً وبالتالي خارج المنافسات القارية.

"نريد الاستمتاع مرة أخرى"

وغاب ليون عن المرحلة الأولى حيث تأجلت مباراته ضد مونبلييه إلى 15 أيلول/سبتمبر المقبل بسبب مشاركته القارية على غرار باريس سان جيرمان حامل اللقب الذي تأجلت مباراته ضد ضيفه ميتز إلى 16 المقبل لخوضه نهائي مسابقة دوري الأبطال وخسارته أمام بايرن ميونيخ الألماني صفر-1.

وسيحاول ليون استغلال معنويات لاعبيه العالية عقب الانجاز القاري لتعميق جراح ديجون الذي خسر مباراته الأولى على ارضه امام ضيفه أنجيه صفر-1 السبت الماضي.

وقال مدرب ليون رودي غارسيا في مؤتمر صحافي الأربعاء "سنعود إلى المنافسة المحلية برغبة في إظهار نفس الوجه الذي برزنا به في دوري أبطال أوروبا. يجب أن نحقق انطلاقة قوية. نجحنا في القيام بأشياء عظيمة، وكنا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق حلمنا وبالتالي نريد الاستمتاع مرة أخرى".

وأضاف "واصلنا العمل في الملعب. سيكون لدينا موقف تكتيكي مختلف عن دوري الأبطال. سيتعين علينا خلق مساحات في مواجهة ديجون. سنجد دفاعاً متكتلاً وفريقاً قوياً دفاعياً".

وبعدما أقيمت المرحلة الأولى دون ثلاث مباريات حيث تأجلت مباراة مرسيليا وضيفه سانت إتيان بسبب اكتشاف حالات فيروس كورونا المستجد في صفوف النادي المتوسطي، ستقام المرحلة الثانية دون لقاء حامل اللقب باريس سان جيرمان بعدما وافقت رابطة الدوري على تأجيل مباراته ضد لنس التي كانت مقررة السبت إلى العاشر من الشهر المقبل، لينال فرصة التقاط أنفاسه بعد أيام من خسارته نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيخوض الفريق الباريسي أولى مبارياته في الدوري هذا الموسم ضد مرسيليا على ملعب بارك دي برانس في 13 أيلول/سبتمبر، بعد أسبوعين سيتوقف فيهما النشاط إفساحاً للمجال أمام المنتخبات الأوروبية لخوض مبارياتها الوطنية.

وسيحاول نيم تأكيد بدايته القوية عندما يحل ضيفاً على نانت الأحد، والأمر ذاته بالنسبة إلى أنجيه عندما يستضيف بوردو في اليوم ذاته.

وتنتظر نيس ولوريان، مهمة صعبة، الأول في ضيافة ستراسبورغ السبت، والثاني الأحد في ضيافة سانت إتيان الذي سيخوض مباراته الأولى هذا الموسم على غرار مرسيليا الذي يحل ضيفاً على بريست الأحد.

وأعلن مرسيليا الثلاثاء الاشتباه بثلاث حالات ايجابية جديدة، وقال في بيان "علم نادي مرسيليا للتو باشتباه بثلاث حالات في صفوف فريقه الأول. اتصل النادي باللجنة المخولة بها الشأن في رابطة الدوري".

ولم يتم كشف أسماء اللاعبين المصابين الخمسة بفيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي، علماً بأن أياً منهم لم يصب بعوارض كما أعلن متحدث رسمي باسم النادي لوكالة فرانس برس.

ويلعب السبت أيضاً رين مع مونبلييه، والأحد رينس مع ليل، وميتز مع موناكو.



