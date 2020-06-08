ليون يستعيد نجمه ديباي بعد غياب طويل للإصابة

وأصيب لاعب أيندهوفن ومانشستر يونايتد السابق البالغ من العمر 26 عاماً بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى خلال مشاركته مع ليون أمام ستاد رين في الدوري في 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وخضع ديباي لفحوص طبية الاثنين في ناديه قبل استئناف التدريبات في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وينتظر ليون قرار الاتحاد الأوروبي "يويفا" بشأن استئناف دوري أبطال أوروبا حيث فاز الفريق بملعبه 1-صفر في ذهاب دور الستة عشر على يوفنتوس بطل إيطاليا.

وستمنح عودة ديباي دفعة معنوية كبيرة لليون حيث سجل الدولي الهولندي تسعة أهداف في 12 مباراة بالدوري الفرنسي وخمسة أهداف في خمس مباريات بدوري الأبطال هذا الموسم.