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ليون يستعيد نجمه ديباي بعد غياب طويل للإصابة

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قال نادي أولمبيك ليون الفرنسي لكرة القدم الاثنين إن الدولي الهولندي ممفيس ديباي سيعود إلى التدريب مع الفريق بعد ستة أشهر من تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة.

Reuters

وأصيب لاعب أيندهوفن ومانشستر يونايتد السابق البالغ من العمر 26 عاماً بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى خلال مشاركته مع ليون أمام ستاد رين في الدوري في 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي. 

وخضع ديباي لفحوص طبية الاثنين في ناديه قبل استئناف التدريبات في وقت لاحق هذا الأسبوع. 

وينتظر ليون قرار الاتحاد الأوروبي "يويفا" بشأن استئناف دوري أبطال أوروبا حيث فاز الفريق بملعبه 1-صفر في ذهاب دور الستة عشر على يوفنتوس بطل إيطاليا. 

وستمنح عودة ديباي دفعة معنوية كبيرة لليون حيث سجل الدولي الهولندي تسعة أهداف في 12 مباراة بالدوري الفرنسي وخمسة أهداف في خمس مباريات بدوري الأبطال هذا الموسم.

أولمبيك ليون الفرنسي ممفيس ديباي
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