ليون يستعيد توازنه ويصعد إلى المركز السادس مؤقتاً

وصعد ليون المدعو لخوض مباراة الذهاب ضمن الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الإياب ضد بورتو البرتغالي الأسبوع المقبل، مؤقتاً إلى المركز السادس برصيد 41 نقطة ليدخل صراع البطاقات الأوروبية بعد تراجع عنها في الآونة الأخيرة شهدت تقهقره إلى المركز العاشر.

بكر ليون بالتسجيل بواسطة رومان فيفر بعد لعبة مشتركة بين الكاميروني كارل توكو ايكامبي والبرازيلي لوكا باكيتا الذي مررها متقنة باتجاه فيفر ليسدد كرة بيسراه على يمين الحارس ماتيو دريير (5). والهدف هو الأول لفيفر في صفوف ليون بعد انتقاله خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة في كانون الثاني/يناير الماضي قادماً من بريست.

وطالب أنصار لوريان بركلة جزاء إثر خطأ للبرازيلي ثياغو منديش على ارمان لوريانتيه لكن الحكم لم يكترث لهم (9).

وكاد ليون يعزز تقدمه عندما أطلق باكيتا كرة قوية بيسراه لكن حارس لوريان كان لها بالمرصاد (24) قبل أن يضيف موسى ديمبيلي الهدف الثاني بالكعب بعد هجمة مرتدة قادها فيفر (26) رافعاً رصيده إلى 9 أهداف هذا الموسم.

أما أبرز فرصة في هذا الشوط للوريان فكانت عندما سدد لوريانتيه كرة من ركلة حرة مباشرة مرت من فوق الحائط لكنها علت العارضة بقليل (45).

وقلص النيجيري تيريم موفي النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 57، لكن فرحة فريقه لم تدم طويلاً لأن توكو إيكامبي أعاد الفارق إلى سابقه بعد دقيقتين فقط.

وحسم ليون النتيجة نهائياً في صالحه عندما أضاف فيفر هدفه الثاني والرابع لفريقه بفضل كرة امامية رائعة لحسام عوار (78).

