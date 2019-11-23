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الدوري الفرنسي

ليون يستعيد توازنه محلياً قبل امتحان سان بطرسبورغ قارياً

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استعاد ليون توزانه قبل رحلته الى مدينة سان بطرسبورغ الروسية لمواجهة فريقها المحلي في المسابقة القارية العريقة، وذلك بتغلبه بعشرة لاعبين على ضيفه نيس 2-1 السبت في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي.

Reuters

وحسم ليون نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله الهدفين عبر جف رين-أديلاييد (10) وموسى ديمبيلي (28 من ركلة جزاء)، فيما سجل الدنماركي كاسبر دولبرغ هدف الضيوف (78).

ولعب ليون بعشرة لاعبين لنحو ساعة بعد طرد مدافعه البرازيلي فرناندو مارشال في الدقيقة 34.

وهو الفوز الخامس هذا الموسم لليون الذي أوقف مرسيليا انتفاضته في المرحلة الماضية عندما تغلب عليه 2-1 وحمه من فوز ثالث على التوالي.

في المقابل، مني نيس بخسارته السابعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر.

وحقق ليون الأهم قبل سفره إلى روسيا لمواجهة زينيت سان بطرسبورغ في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لحسم بطاقته إلى الدور ثمن النهائي حيث يكفيه التعادل الإيجابي بأكثر من هدف لتخطي دور المجموعات.

ويحتل ليون المركز الثاني في المجموعة السابعة بفارق نقطتين خلف لايبزيغ الالماني المتصدر وثلاث نقاط أمام زينيت سان بطرسبورغ، علما بأن الفريقين تعادلا 1-1 ذهابا (الجولة الأولى) في ليون.

ويلتقي الأحد أيضا تولوز مع مرسيليا.

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