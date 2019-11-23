ليون يستعيد توازنه محلياً قبل امتحان سان بطرسبورغ قارياً

وحسم ليون نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله الهدفين عبر جف رين-أديلاييد (10) وموسى ديمبيلي (28 من ركلة جزاء)، فيما سجل الدنماركي كاسبر دولبرغ هدف الضيوف (78).

ولعب ليون بعشرة لاعبين لنحو ساعة بعد طرد مدافعه البرازيلي فرناندو مارشال في الدقيقة 34.

وهو الفوز الخامس هذا الموسم لليون الذي أوقف مرسيليا انتفاضته في المرحلة الماضية عندما تغلب عليه 2-1 وحمه من فوز ثالث على التوالي.

في المقابل، مني نيس بخسارته السابعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر.

وحقق ليون الأهم قبل سفره إلى روسيا لمواجهة زينيت سان بطرسبورغ في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لحسم بطاقته إلى الدور ثمن النهائي حيث يكفيه التعادل الإيجابي بأكثر من هدف لتخطي دور المجموعات.

ويحتل ليون المركز الثاني في المجموعة السابعة بفارق نقطتين خلف لايبزيغ الالماني المتصدر وثلاث نقاط أمام زينيت سان بطرسبورغ، علما بأن الفريقين تعادلا 1-1 ذهابا (الجولة الأولى) في ليون.



ويلتقي الأحد أيضا تولوز مع مرسيليا.