ليون يحول تأخره إلى فوز

وبدأ فريق المدرب رودي غارسيا اللقاء متخلفاً منذ الدقيقة 16 بعدما أخطأ مدافعه الدنماركي يواكيم أندرسن في اعادة الكرة لحارسه البرتغالي أنتوني لوبيز، فخطفها جيمي بريان ووضعها في الشباك.

وقلب ليون الطاولة على مضيفه في مستهل الشوط الثاني، بتسجيله هدفين في غضون ثلاث دقائق بفضل الإيفواري ماكسويل كورنيه وموسى دمبيلي، إذ مرر الأول كرة هدف التعادل لزميله بمساعدة من مدافع المضيف السنغالي يوسف سابالي (50)، قبل أن يرد الإيفواري بتمريره كرة هدف التقدم والفوز لدمبيلي (53).

ورفع ليون بفوزه الثامن رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف أمام نانت الذي يلعب الأحد مع سانت إتيان، وأربع نقاط عن المركز الثالث الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا والذي يحتله رين الخاسر الجمعة أمام مرسيليا صفر-1 في افتتاح المرحلة.

وفي المقابل، تجمد رصيد بوردو عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتاً بعد تلقيه هزيمته الثامنة هذا الموسم.

وفي أبرز نتائج السبت، مني تولوز بالهزيمة على أرضه أمام بريست 2-5.

وجاءت الهزيمة الجديدة لتولوز في أول مباراة له بقيادة دوني زانكو الذي تولى المهمة مؤقتاً بعد قرار الأحد الماضي بالتخلي عن أنطوان كومبواريه بعد نحو ثلاثة أشهر فقط على توليه منصبه.

وتأثر رينس بالنقص العددي في صفوفه منذ الدقيقة 57 ، بسقوطه أمام مضيفه نيم التاسع عشر قبل الأخير صفر-2، فيما حقق مونبلييه الفوز خارج قواعده بعدما حول تخلفه أمام أميان إلى انتصار 2-1 وصعد الى المركز الخامس مؤقتاً.

وانتهت مباراة نيس ومضيفه أنجيه بالتعادل 1-1، ليرفع الأول رصيده إلى 28 نقطة والثاني الى 29، فيما ابتعد ميتز بعض الشيء عن منطقة الخطر بالفوز على ضيفه ستراسبورغ 1-صفر.