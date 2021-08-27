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دوري أبطال أوروبا
الدوري الفرنسي

ليون يحقق فوزه الأول هذا الموسم في الـ"ليغ 1"

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نجح ليون أخيرًا في تحقيق فوزه الأول هذا الموسم عندما تفوق بهدف دون رد لموسى ديمبيليه على ضيفه نانت في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي.

ورفع ليون رصيده إلى خمس نقاط من فوز أول بعد تعادلين وخسارة، فيما مني نانت بهزيمة ثانية مقابل فوز وتعادل وتجمد رصيده عند أربع نقاط.

وشارك الايطالي إيميرسون بالمييري المعار من تشيلسي الانكليزي أساسيًا فيما بقي الوافد الجديد من ليفربول جيردان شاكيري على مقاعد البدلاء، وسيكون عليه الانتظار إلى ما بعد النافذة الدولية لتسجيل أولى مشاركاته مع فريقه الجديد.

وطرد مدافع ليون داميان دا سيلفا في الدقيقة 78 إثر إنذارٍ ثانٍ ما أظهر مرة أخرى سوء دفاع الفريق الذي يدين بفوزه الى هدف ديمبيليه في الدقيقة 35، ولكن أيضًا إلى التصديات البطولية للحارس البرتغالي أنتوني لوبيز.
 

الملخصات الدوري الفرنسي ليون نانت
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