ليون يحقق فوزاً كبيراً على نيس ويتصدر مؤقتاً

ورفع ليون رصيده إلى 33 نقطة بفارق نقطة عن ليل واثنتين عن باريس سان جيرمان.

وسجل الهولندي ممفيس ديباي (32 من ركلة جزاء)، تينو كاديويري من زيمبابواي (39)، الكاميروني كارل توكو إيكامبي (63) وحسام عوار (73) أهداف الضيوف، فيما أحرز أمين غويري هدف أصحاب الأرض (43).

وهذا الفوز التاسع لفريق المدرب رودي غارسيا مقابل ستة تعادلات وخسارة وحيدة في الدوري هذا الموسم.

وتحصل كاديويري على ركلة جزاء إثر عرقلة من ستانلي نسوكي إنبرى لها ديباي وسددها على طريقة بانينكا (32).

وسجل كاديويري الهدف الثاني عندما اقتنص الكرة من تمريرة خاطئة من الجزائري هشام بوضاوي على مشارف منطقة نيس، قبل أن يتابعها على يمين الحارس (39).

وقلص نيس الفارق قبل الاستراحة برأسية لغويري إثر عرضية من البرتغالي روني لوبيش (43).

وكان ليون الطرف الأفضل في الشوط الثاني من حيث الفعالية وسجل الثالث بعد مجهود فردي مميز من كاديويري الذي مرر الكرة إلى توكو ايكامبي أسكنها الشباك (63).

واختتم عوار التسجيل بعد لعبة جماعية مميزة رفع على إثرها ليو دوبوا الكرة مرت أمام ديباي وأفلتت من الحارس الأرجنتيني والتر بينيتيس تابعها الفرنسي من أمام المرمى.

وانتهت مباراة مرسيليا أمام رينس بالتعادل 1-1.

وسجل الياباني يوتو ناغاتومو هدفًا بالنيران الصديقة للضيوف (20) قبل أن يعادل فلوريان توفان لأصحاب الأرض (44) على ملعب فيلودروم.