English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الفرنسي

ليون يحقق فوزاً كبيراً على نيس ويتصدر مؤقتاً

من قبل

ارتقى ليون موقتًا إلى صدارة الدوري الفرنسي بفوزه 4-1 على مضيفه نيس في المرحلة السادسة عشرة السبت.

AFP

ورفع ليون رصيده إلى 33 نقطة بفارق نقطة عن ليل واثنتين عن باريس سان جيرمان. 

وسجل الهولندي ممفيس ديباي (32 من ركلة جزاء)، تينو كاديويري من زيمبابواي (39)، الكاميروني كارل توكو إيكامبي (63) وحسام عوار (73) أهداف الضيوف، فيما أحرز أمين غويري هدف أصحاب الأرض (43).

وهذا الفوز التاسع لفريق المدرب رودي غارسيا مقابل ستة تعادلات وخسارة وحيدة في الدوري هذا الموسم.

وتحصل كاديويري على ركلة جزاء إثر عرقلة من ستانلي نسوكي إنبرى لها ديباي وسددها على طريقة بانينكا (32).

وسجل كاديويري الهدف الثاني عندما اقتنص الكرة من تمريرة خاطئة من الجزائري هشام بوضاوي على مشارف منطقة نيس، قبل أن يتابعها على يمين الحارس (39).

وقلص نيس الفارق قبل الاستراحة برأسية لغويري إثر عرضية من البرتغالي روني لوبيش (43).

وكان ليون الطرف الأفضل في الشوط الثاني من حيث الفعالية وسجل الثالث بعد مجهود فردي مميز من كاديويري الذي مرر الكرة إلى توكو ايكامبي أسكنها الشباك (63).

واختتم عوار التسجيل بعد لعبة جماعية مميزة رفع على إثرها ليو دوبوا الكرة مرت أمام ديباي وأفلتت من الحارس الأرجنتيني والتر بينيتيس تابعها الفرنسي من أمام المرمى.

وانتهت مباراة مرسيليا أمام رينس بالتعادل 1-1. 

وسجل الياباني يوتو ناغاتومو هدفًا بالنيران الصديقة للضيوف (20) قبل أن يعادل فلوريان توفان لأصحاب الأرض (44) على ملعب فيلودروم.     

الدوري الفرنسي ليون نيس
السابق ميتز يحقق الفوز على لنس
اقرأ
ميتز يحقق الفوز على لنس
التالي

آخر الأحداث