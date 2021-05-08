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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الفرنسي

ليون يتخطى لوريان ويعزز حظوظه في المشاركة بالأبطال

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عزز ليون حظوظه بالمشاركة الموسم المقبل في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بصعوده مؤقتاً إلى المركز الثالث، وذلك بفوزه الصريح على ضيفه لوريان 4-1 السبت في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

AFP

وبفوزه الحادي والعشرين هذا الموسم والذي تحقق في الشوط الثاني بفضل أهداف حسام عوار (53) والبرازيليين لوكاس باكيتا (65) والبرازيلي برونو غيمارايس (71 و77 من ركلة جزاء) مقابل هدف متأخر لتوما مونكوندوي (83)، رفع ليون رصيده الى 73 نقطة وصعد مؤقتاً الى المركز الثالث المؤهل الى الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا، بفارق نقطتين أمام موناكو الذي يحل الأحد ضيفاً على رينس.

وأنعش نانت حظوظه في البقاء أو أقله خوض الملحق الفاصل مع ثالث الدرجة الثانية، وذلك بتحقيقه فوزه الثالث توالياً وجاء بنتيجة كبيرة على ضيفه بوردو 3-0.

وسجل المالي خليفة كوليبالي (19) وإيمران لوزا (51) وراندال كولو مواني (70) أهداف المباراة.

وصار رصيد نانت 37 نقطة في المركز السابع عشر، أما بوردو فتوقف رصيده عند النقطة 39 في المركز الخامس عشر.
 

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