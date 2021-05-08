ليون يتخطى لوريان ويعزز حظوظه في المشاركة بالأبطال

وبفوزه الحادي والعشرين هذا الموسم والذي تحقق في الشوط الثاني بفضل أهداف حسام عوار (53) والبرازيليين لوكاس باكيتا (65) والبرازيلي برونو غيمارايس (71 و77 من ركلة جزاء) مقابل هدف متأخر لتوما مونكوندوي (83)، رفع ليون رصيده الى 73 نقطة وصعد مؤقتاً الى المركز الثالث المؤهل الى الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا، بفارق نقطتين أمام موناكو الذي يحل الأحد ضيفاً على رينس.

وأنعش نانت حظوظه في البقاء أو أقله خوض الملحق الفاصل مع ثالث الدرجة الثانية، وذلك بتحقيقه فوزه الثالث توالياً وجاء بنتيجة كبيرة على ضيفه بوردو 3-0.

وسجل المالي خليفة كوليبالي (19) وإيمران لوزا (51) وراندال كولو مواني (70) أهداف المباراة.

وصار رصيد نانت 37 نقطة في المركز السابع عشر، أما بوردو فتوقف رصيده عند النقطة 39 في المركز الخامس عشر.

