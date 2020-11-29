ليون وموناكو يواصلان عروضهما القوية

واصل كل من ليون وموناكو عروضه القوية وحقق الأول فوزه الثالث تواليا مع المحافظة على سجله الخالي من الهزائم للمباراة التاسعة تواليا، وذلك بعدما فك عقدته أمام ضيفه رينس بالفوز عليه 3-صفر الأحد فيما حقق الثاني فوزه الرابع على التوالي بالنتيجة ذاتها على نيم، في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ورفع كل من ليون وموناكو ومونبلييه الفائز بهدف نظيف على لوريان رصيده الى 23 نقطة في المركز الثالث والرابع والخامس على التوالي بفارق الأهداف عن ليل الذي تعادل مع سان إتيان (1-1) وفشل باللحاق بالمتصدر باريس سان جيرمان (25 نقطة).

في المقابل، تجمد رصيد رينس عند 9 نقاط في المركز السابع عشر موقتا بعد تلقيه هزيمته السابعة هذا الموسم.

واستفاد ليون على أكمل وجه من النقص العددي منذ الدقيقة 33 بطرد لاعب الوسط موريتو كاساما من غينيا بيساو، لكي يثأر من رينس الذي فاز في اثنتين وتعادل في أخريين من مبارياته الأربع الأخيرة مع منافسه.

ويدين ليون الذي لم يذق طعم الهزيمة منذ خسارته الوحيدة على يد مونبلييه (1-2) في 15 أيلول/سبتمبر، بفوزه السادس الى الكاميروني كارل توكو إيكامبي والبرازيلي برونو غيمارياش وموسى دمبيلي الذين سجلوا الأهداف الثلاثة.

وقال مدرب ليون رودي غارسيا "يجب أن نستمر على هذا النحو وننظر الى الاعلى. يجب ان نحقق الانتصارات المتتالية سويًا

".

وتابع "هذه المرة الأولى التي نحقق ثلاثة انتصارات تواليًا...حصلنا على فرصة التقدم في الترتيب واستفدنا منها".

وافتتح إيكامبي التسجيل في الدقيقة 22 بتمريرة من الهولندي ممفيس ديباي، ثم انتظر ليون حتى الشوط الثاني ليعزز النتيجة عبر غيمارايش إثر هجمة مرتدة وتمريرة من إيكامبي، فسدد البرازيلي الكرة من بعيد لترتد من الدفاع وتخدع الحارس (49).

ووجه دمبيلي الضربة القاضية للضيوف بإضافة الهدف الثالث بطريقة رائعة بعد أن "غمز" الكرة فوق الحارس بعد تمريرة أخرى من إيكامبي الذي كان نجم المباراة بامتياز (66).

وفي المباراة الثانية، افتتح صفيان ديوب التسجيل لموناكو (19) قبل أن يضيف كل من البرتغالي جيلسون مارتينز (75) والالماني كيفن فولاند (77) هدفين، علمًا بأن نيم أكمل اللقاء بعشرة لاعبين من الدقيقة 69 إثر طرد لوكا دو.

وبات في رصيد فولاند الذي كان قريبًا من الانتقال الى باير ليفركوزن مطلع الموسم خمسة أهداف في الدوري هذا الموسم.

كما واصل مونبلييه تألقه محققًا فوزه الرابع تواليًا على حساب لوريان بهدف يتيم للصربي بيتار شكوليتيتش (79) بعد أن أهدر تيجي سافانييه ركلة جزاء في نهاية الشوط الاول (45+3).

كما فاز أنجيه على مضيفه لنس 3-1 فيما حقق بريست انتصاره الثالث تواليًا بنتيجة 2-صفر على حساب متز.