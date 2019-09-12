ليون وليل يتجهزان لدوري الأبطال

ويدخل ليون وليل مباراتيهما الجمعة ضد أميان وأنجيه بمعنويات مهزوزة، إذ يعاني الفريقان في مستهل الموسم الجديد من "ليغ 1" حيث فشل الأول في تحقيق الفوز خلال المرحلتين الماضيتين قبل عطلة المباريات الدولية، فيما خسر الثاني مباراتين من الأربع التي لعبها حتى الآن.

وبعد أن استهل الموسم بفوزين كاسحين على موناكو (3-صفر) وأنجيه (6-صفر)، خسر ليون أمام مونبلييه (صفر-1) ثم تعادل مع بوردو (1-1)، لكن رغم ذلك لا يتخلف سوى بفارق نقطتين عن خصمه المقبل باريس سان جيرمان حامل اللقب والمتصدر الذي يتواجه السبت مع ضيفه ستراستبورغ بغياب مرجح لقوته الهجومية الضاربة المتمثلة بكيليان مبابي والأوروغوياني إدينسون كافاني المصابين.

أما ليل، فتلقى في المرحلة الماضية هزيمته الثانية منذ بداية الموسم على يد مضيفه رينس (صفر-2) بعد أن خسر في المرحلة الثانية أيضاً أمام أميان (صفر-1).

وسيكون ليون الجمعة أمام اختبار أسهل من ليل، إذ أن مضيفه أميان يقبع في المركز الثامن عشر بفوز وحيد مقابل أربع هزائم، في حين يتواجه الثاني مع ضيفه أنجيه الذي يحتل المركز الرابع بفارق الأهداف فقط عن سان جيرمان ورين الثاني ونيس الثالث.

ويخوض الفريقان اختبارين الجمعة وتركيزهما منصب على ما ينتظرهما الثلاثاء، إذ يبدأ ليون مشواره في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا على أرضه ضد زينيت سان بطرسبورغ الروسي، فيما سيكون ليل أمام مواجهة أصعب بكثير خارج ملعبه ضد أياكس أمستردام الهولندي الذي وصل الموسم الماضي إلى نصف نهائي المسابقة القارية .







