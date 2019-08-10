ليوناردو: نيمار لن يلعب أمام نيم ومفاوضات الرحيل متقدمة

وأعلن ليوناردو، مواطن نيمار والمدير الرياضي لسان جيرمان، غياب أغلى لاعب في العالم عن تشكيلة الفريق الذي يستضيف الأحد نيم على ملعب بارك دي برانس، حيث يسعى فريق العاصمة إلى لقب ثالث توالياً بعدما توج في 2018-2019 بلقبه السادس في آخر سبع مواسم.

وأكد المسؤول وجود مباحثات "متقدمة أكثر من ذي قبل" بشأن رحيل اللاعب عن صفوف الفريق، وسط تقارير صحافية تتحدث عن انتقال إلى إسبانيا للعودة الى فريقه السابق برشلونة، أو الانضمام لغريمه ريال مدريد.

وانضم نيمار (27 عاماً) إلى صفوف سان جيرمان في صيف العام 2017 لقاء 222 مليون يورو كانت قيمة البند الجزائي لفسخ تعاقده مع النادي الكاتالوني، في صفقة جعلت منه أغلى لاعب في العالم.