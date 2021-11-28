ليل يواصل نزيف النقاط ونيس يفرّط في فرصة تعزيز وصافته

ودخل ليل المباراة منتشيا بخطوته العملاقة نحو ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه سالزبورغ النمساوي 1-صفر الثلاثاء، حيث انتزع منه صدارة المجموعة السابعة في الجولة الخامسة قبل الأخيرة وبات على بعد نقطة واحدة من تخطي دور المجموعات.

وبكّر ليل بالتسجيل عبر مهاجمه الدولي التركي بوراك يلماز في الدقيقة التاسعة، وردّ الضيوف بواسطة لودوفيك بلاس (24).

وحصل ليل على ركلة جزاء إثر عرقلة التركي زكي تشيليك أمام المرمى من المدافع البرازيلي فابيو الذي تلقى البطاقة الحمراء مباشرة، فانبرى لها المهاجم الدولي الكندي جوناثان ديفيد لكن الحارس ألبان لافون تصدى لها قبل أن يشتتها الدفاع إلى ركنية لم تثمر (80).

وهي المباراة السادسة تواليا لليل دون انتصار، فسقط في فخ التعادل للمرة الرابعة مقابل خسارتين، فبقي في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة مقابل 19 نقطة لنانت الحادي عشر.

وفي مباراة ثانية، فرّط نيس في فرصة تعزيز موقعه في المركز الثاني بخسارته المفاجئة أمام ضيفه ميتز صاحب المركز الأخير بهدف وحيد سجله فابيان سنتونز في الدقيقة 31.

وتجمّد رصيد نيس عند 26 نقطة وبات مهددا بالتنازل عن الوصافة.

في المقابل، رفع ميتز رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأخير بفارق الأهداف خلف سانت إتيان.