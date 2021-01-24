ليل يواصل سعيه الحثيث وخماسية لليون في مرمى سانت إتيان

ويملك سان جيرمان الذي حقق فوزاً سهلاً على مونبلييه في افتتاح المرحلة الجمعة، 45 نقطة متفوقاً بفارق الأهداف عن ليل.

ودخل ليل المباراة بعد معاناته في مبارياته الثلاث الأخيرة حيث خسر أمام انجيه 1-2، ثم تحقيقه فوزين صعبين على نيم وريمس المتواضعين 1-0 و2-1 توالياً.

وسيطر ليل على مجريات المباراة وسجل له الكندي جوناثان ديفيد هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 16 مستغلاً كرة مرتدة من حارس رين رومان سالين.

ثم احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ليل لمخاشنة ديفيد داخل المنطقة قبل أن يتراجع الحكم عن قراره لتسلل الأخير.

بدوره فاز ريمس على بريست 1-0 سجله نثنائيل مبوكو 40، وتعادل ديجون مع ستراسبورغ 1-1 سجل للأول سينو كوليبالي 63، وللثاني لودوفيتش أجورك 51. وفاز ميتز على نانت 2-0، سجلها أرون ليا 35، وفريد بولاية 90.

خماسية ليون

وحسم ليون ديربي منطقة الرون ضد جاره سانت إتيان بخمسة اهداف من دون رد.

ورفع ليون رصيده الى 43 نقطة معززاً مركزه الثالث متقدما بفارق 4 نقاط عن موناكو الرابع.

وكان مدرب ليون رودي غارسيا وعد بتصحيح الأمور والعودة الى نغمة الانتصارات بعد سقوطه المفاجىء أمام متز على أرضه في المرحلة الاخيرة في أول خسارة يتعرض لها في اخر 16 مباراة له.

سيطر ليون على مجريات اللعب في مواجهة فريق افتقد الى لاعبين عدة لاصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

ونجح ليون في افتتاح التسجيل عبر مهاجمه تينو كادويري من زيمبابوي عندما استغل ركلة ركنية ليسدد الكرة بيسراه داخل الشباك (16).

ثم اضاف البرازيلي مارسيلو الهدف الثاني مستغلا كرة من ركلة حرة داخل المنطقة ليتابعها رأسية داخل الشباك (36). والهدف هو الاول لمارسيلو هذا الموسم.

وواصل ليون افضليته في الشوط الثاني ونجح مارسيلو في اضافة الهدف الثالث بسيناريو مشابه للهدف الثاني الذي سجله (59).

وقام الهولندي ممفيس ديباي المرشح انتقاله الى برشلونة الموسم المقبل في نهاية عقده في حزيران/يونيو المقبل، بمجهود فردي رائع وتخطى أحد مدافعي سانت إتيان بحركة فنية رائعة قبل أن يمرر باتجاه كادويري الذي أضاف هدف فريقه الرابع والثاني الشخصي له (68) رافعا رصيده إلى تسعة أهداف هذا الموسم.

واختتم ديباي الخماسية مهرجان الأهداف (82).



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