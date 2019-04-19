ليل يفقد أحد أبرز أوراقه الرابحة في وقت حساس

وصرح غالتييه في مؤتمر صحفي قبل مباراة الأحد ضد تولوز: "خطورة الإصابة لن تسمح له بالعودة قبل نهاية الموسم لأنها تتطلب من خمسة إلى ستة أسابيع من الراحة".

وتأتي إصابة تشيكا في أسوأ لحظة بالنسبة إلى ليل وتترافق مع الإصابة التي ألمت بقائده المالي الأصل بكاري أمادا سوماورو في المباراة التي تغلب فيها الأحد على باريس سان جيرمان المتصدر 5-1 مؤجلاً إحرازه اللقب الثامن في مسيرته.

وقال غالتييه عن سوماورو الذي سيغيب عن مباراة الأحد أيضاً: "أملنا كبير بأن نستعيد خدماته قبل نهاية الموسم".

وخرج تشيكا في الدقيقة 69 من تلك المباراة ممسكاً بفخذه، ويشكل غيابه ضربة قوية لليل الساعي إلى حجز واحدة من البطاقات الثلاث المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل لأنّ البرتغالي يلعب أساسياً أمام الدفاع إلى جانب البرازيلي تياغو منديش.

وسيكون غالتييه أمام خيارين: الاعتماد على البرازيلي تياغو مايا، البديل المعتاد لتشيكا ومنديش، أو على الفرنسي بوبكاري سوماريه.