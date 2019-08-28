ليل يضرب سان إتيان بثلاثية

وبعد دخوله بديلا للمصاب لويك ريمي في الدقيقة 19، افتتح اللاعب البالغ 20 عاما التسجيل قبل انتهاء الشوط الأول (37)، ثم ضاعف زميله جوناثان بامبا الأرقام في الثاني من نقطة الجزاء (69).

وحسم أوسيمن النتيجة في الدقيقة 74 بتسجيله الهدف الثالث، ليرفع رصيده في صدارة ترتيب الهدافين إلى أربعة أهداف.

وكان أوسيمن، لاعب شارلروا البلجيكي سابقا، سجل ثنائية في المباراة الأولى ضد نانت في افتتاح الدوري.

وهذا الفوز الثاني لليل مقابل خسارة، فرفع رصيده إلى ست نقاط بالتساوي مع ليون وباريس سان جيرمان حامل اللقب وانجيه، فيما مني سانت اتيان بخسارته الأولى ويحتل المركز الثالث عشر.





