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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الفرنسي

ليل يضرب سان إتيان بثلاثية

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تابع المهاجم النيجيري الصاعد فيكتور أوسيمن تألقه في بداية الموسم وقاد ليل إلى فوزه الثاني على حساب ضيفه سانت اتيان 3-صفر، في المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم الأربعاء.

Reuters

وبعد دخوله بديلا للمصاب لويك ريمي في الدقيقة 19، افتتح اللاعب البالغ 20 عاما التسجيل قبل انتهاء الشوط الأول (37)، ثم ضاعف زميله جوناثان بامبا الأرقام في الثاني من نقطة الجزاء (69).

وحسم أوسيمن النتيجة في الدقيقة 74 بتسجيله الهدف الثالث، ليرفع رصيده في صدارة ترتيب الهدافين إلى أربعة أهداف.

وكان أوسيمن، لاعب شارلروا البلجيكي سابقا، سجل ثنائية في المباراة الأولى ضد نانت في افتتاح الدوري.

وهذا الفوز الثاني لليل مقابل خسارة، فرفع رصيده إلى ست نقاط بالتساوي مع ليون وباريس سان جيرمان حامل اللقب وانجيه، فيما مني سانت اتيان بخسارته الأولى ويحتل المركز الثالث عشر.
                  
                  
                  

الدوري الفرنسي ليل
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