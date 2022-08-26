ليل يستعيد توازنه

افتتح التركي يوسف يازيجي التسجيل بعد حركة فنية رائعة ليسدد الكرة داخل الشباك (17)، قبل أن يضيف جوناثان بامبا الهدف الثاني بعد لعبة مشتركة مع البرازيلي اسمايلي قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

واحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لصالح ليل انبرى لها يازيجي ليتابعها البرتغالي تياغو دجالو داخل الشباك معززاً تقدم فريقه (67).

ورد أصحاب الأرض بهدف شرفي عن طريق البوركينابي سيريل بايالا بكرة رأسية بعد فشل دفاع ليل في تشتيت كرة أتت من ركلة ركنية (84).

وأهدر الكندي جوناثان ديفيد هدفًا رابعًا لليل عندما فشل في ترجمة ركلة جزاء بعد أن ارتدت الكرة من القائم (90).

