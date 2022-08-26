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الدوري الفرنسي

ليل يستعيد توازنه

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استعاد ليل بطل الموسم قبل الماضي توازنه بعد سقوطه المدوي على أرضه امام باريس سان جيرمان 1-7 الأسبوع الماضي، بالفوز على مضيفه أجاكسيو 3-1 في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم الجمعة.

AFP

افتتح التركي يوسف يازيجي التسجيل بعد حركة فنية رائعة ليسدد الكرة داخل الشباك (17)، قبل أن يضيف جوناثان بامبا الهدف الثاني بعد لعبة مشتركة مع البرازيلي اسمايلي قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

واحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لصالح ليل انبرى لها يازيجي ليتابعها البرتغالي تياغو دجالو داخل الشباك معززاً تقدم فريقه (67).

ورد أصحاب الأرض بهدف شرفي عن طريق البوركينابي سيريل بايالا بكرة رأسية بعد فشل دفاع ليل في تشتيت كرة أتت من ركلة ركنية (84).

وأهدر الكندي جوناثان ديفيد هدفًا رابعًا لليل عندما فشل في ترجمة ركلة جزاء بعد أن ارتدت الكرة من القائم (90).
 

الدوري الفرنسي أجاكسيو ليل
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