ليل يستعيد الصدارة من ليون

وكان ليون استأثر بالصدارة السبت بفوزه على ستراسبورغ بثلاثية نظيفة قبل أن يستعيدها ليل اليوم بفارق نقطتين عنه.



ويحتل باريس سان جرمان المركز الثالث متخلفاً بفارق 6 نقاط عن المتصدر قبل لقائه المرتقب مع غريمه التقليدي مرسيليا لاحقاً الأحد.



واستغل مهاجم ليل الكندي جوناثان ديفيد خطأ دفاعيا لنانت ليمنح فريقه التقدم من مسافة قريبة بعد مرور 9 دقائق.



وأضاف ديفيد الهدف الثاني بعد لعبة مشتركة رائعة مع البرتغالي ريناتو سانشيس قبل ان يسدد في سقف الشباك مسجلاً هدفه السابع هذا الموسم (83).



ولم يفز نانت في آخر 15 مباراة بينها 7 منذ ان استلم تدريبه ريمون دومينيك مدرب منتخب فرنسا سابقاً في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

