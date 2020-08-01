أعلن نادي ليل الفرنسي لكرة القدم السبت التعاقد مع المهاجم التركي براق يلماظ آتيا من نادي بشكتاش، غداة انتقال النيجيري فيكتور أوسيمين إلى نابولي الإيطالي.

وأورد النادي الشمالي الفرنسي في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أنه "فخور بالترحيب اليوم في صفوفه بالدولي التركي براق يلماظ".

وأشار ليل إلى أن يلماظ (35 عاماً)، وقع معه عقداً لموسمين، بعد مسيرة تنقل خلالها بين أندية تركية عدة مثل طرابزون سبور وفنربهتشة وغلطة سراي.

وسيلتحق يلماظ في ليل بإثنين من مواطنيه، هما الجناح الأيمن زكي شيليك ولاعب خط الوسط يوسف يازجي.

ويسعى ليل، رابع ترتيب الدوري الفرنسي لموسم 2019-2020 الذي أنهي بشكل مبكر بسبب فيروس كورونا المستجد، الى إعادة تكوين خط هجومه تحضيراً للموسم المقبل الذي سيشارك خلاله بمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وأعلن النادي الفرنسي الجمعة انتقال مهاجمه النيجيري أوسيمين (21 عاماً) إلى نابولي في صفقة قدرت قيمتها بنحو 70 مليون يورو على الأقل، بعدما سجل 18 هدفا في 38 مباراة معه.

كما انتهى في الآونة الأخيرة، عقد مهاجم آخر هو لويك ريمي (33 عاماً).