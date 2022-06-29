ليل الفرنسي يتعاقد مع المدرب البرتغالي باولو فونسيكا

وسيخلف ابن الـ49 عامًا جوسلين غورفينيك الذي أقيل بعد موسم على توليه المقاليد الفنية للفريق الفرنسي.

قال فونسيكا "إنها لحظة فخر لي وشرف كبير أن أصبح مدرب ليل".

وتابع "أنا سعيد للبدء بهذه المغامرة ومتحمس للعمل مع الجهاز الفني واللاعبين. أنا متحمس للغاية ومصمم على تحقيق الأهداف الموضوعة والارتقاء بالنادي إلى أعلى المستويات".

وتنتظر فونسيكا مهمة إعادة ليل للمنافسة على المراكز الأوروبية أقله بعد أن أنهى الموسم المنصرم في المركز العاشر، بعد عام واحد فقط على تتويجه بلقب الدوري المحلي.

وسبق لفونسيكا أن أشرف على تدريب بورتو وبراغا البرتغاليين، قبل أن ينتقل إلى أوكرانيا مع شاختار دانييتسك ومن ثم إلى روما بين 2019 و2021.