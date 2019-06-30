ليل الفرنسي يتعاقد مع الواعد تيموثي وياه

ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية للصفقة لكن صحيفة ليكيب الرياضية ذكرت أنّ ليل دفع لباريس سان جيرمان 10 ملايين يورو (11.37 مليون دولار) للحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً.

وانضم وياه الابن وهو نجل لاعب موناكو وميلان السابق إلى باريس سان جيرمان في مارس/آذار من العام الماضي وخاض ست مباريات مع بطل

فرنسا قبل إعارته إلى سلتيك الاسكتلندي في يناير/كانون الثاني.

وسجل أربعة أهداف في 17 مباراة مع بطل اسكتلندا الموسم الماضي.

وقال مارك اينجلا الرئيس التنفيذي لنادي ليل إن النادي الفرنسي خطف وياه من أندية كبيرة أخرى كانت ترغب في التعاقد معه.

وأضاف في بيان على موقع النادي على الانترنت: "يسعدنا التعاقد مع تيموثي وياه. العديد من الأندية الكبرى كانت ترغب في التعاقد معه وفضل تيموثي الانتقال إلينا".

وتأهل ليل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد أن احتل المركز الثاني في الدوري الفرنسي وقال وياه إن الحصول على فرصة للعب في أرفع مسابقة للأندية في أوروبا حسم موقفه في الانتقال إلى ليل.

وأضاف: "بالنسبة لي ليل أفضل فرصة للتطور والحصول على فرصة أكبر للمشاركة في المباريات. إنه فريق شاب وطموح".

وتابع: "الانتقال إلى ليل خطوة كبيرة فهذا الفريق قدم موسماً رائعاً العام الماضي واحتل المركز الثاني بعد أداء رائع واللعب في دوري الأبطال حلم تحول إلى حقيقة بالنسبة لي. أرغب في تسجيل أهداف بقميص فريقي الجديد ومساعدته على الفوز بمباريات وألقاب".