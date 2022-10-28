لونس ينفرد مؤقتاً بالمركز الثاني بثلاثية البديل أوبندا



ويدين لونس بالفوز إلى مهاجمه البديل البلجيكي إيكوما لويس أوبندا الذي سجل الأهداف الثلاثة (60 و86 و90+2).



ورفع لونس رصيده في المركز الثاني إلى 30 نقطة ليفض شراكته مؤقتاً مع لوريان الذي بات يتوجب عليه الفوز في مواجهته الصعبة أمام ضيفه نيس الأحد لتقاسم الوصافة مجدداً، ومتأخراً بفارق نقطتين عن باريس سان جيرمان المتصدر وبطل الموسم الماضي الذي يستضيف تروا السبت.

ويحقق لونس بداية موسم رائعة حيث أحرز 9 انتصارات مقابل ثلاثة تعادلات ومني بخسارة واحدة فقط وكانت بصعوبة أمام ليل بطل الموسم قبل الماضي صفر-1 في المرحلة العاشرة.

