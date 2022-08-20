لونس يقسو على موناكو

على ملعب لويس الثاني، تقدم لونس عبر البلجيكي لويس أوبيندا (7) قبل أن يضاعف الكولومبي ديفير ماتشادو النتيجة (38). ونجح بونوا بادياشيل بتقليص الفارق لأصحاب الأرض قبل الاستراحة (41).

إلا أن الإيفواري سيكو فوفانا أعاد فارق الهدفين للضيوف من ركلة جزاء (55)، قبل أن يطرد البرازيلي فاندرسون من موناكو لإنذار ثانٍ (72). وأكد ويسلي سعيد تفوق لونس بهدف رابع في الدقيقة 78.

ورفع الفريق الفائز رصيده إلى 7 نقاط بعد فوزه الثاني هذا الموسم بعد المرحلة الافتتاحية 3-2 ضد بريست قبل أن يتعادل في الماضية سلبًا مع أجاكسيو.

في المقابل، مني موناكو بخسارة أولى هذا الموسم وتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز السابع بعد فوز افتتاحي على ستراسبورغ وتعادل مع رين.