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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
الدوري الفرنسي

لونس يقسو على موناكو

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أسقط لونس مضيفه موناكو 4-1 اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

AFP

على ملعب لويس الثاني، تقدم لونس عبر البلجيكي لويس أوبيندا (7) قبل أن يضاعف الكولومبي ديفير ماتشادو النتيجة (38). ونجح بونوا بادياشيل بتقليص الفارق لأصحاب الأرض قبل الاستراحة (41).

إلا أن الإيفواري سيكو فوفانا أعاد فارق الهدفين للضيوف من ركلة جزاء (55)، قبل أن يطرد البرازيلي فاندرسون من موناكو لإنذار ثانٍ (72). وأكد ويسلي سعيد تفوق لونس بهدف رابع في الدقيقة 78.

ورفع الفريق الفائز رصيده إلى 7 نقاط بعد فوزه الثاني هذا الموسم بعد المرحلة الافتتاحية 3-2 ضد بريست قبل أن يتعادل في الماضية سلبًا مع أجاكسيو.

في المقابل، مني موناكو بخسارة أولى هذا الموسم وتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز السابع بعد فوز افتتاحي على ستراسبورغ وتعادل مع رين.

الدوري الفرنسي موناكو لونس
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