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الدوري الفرنسي

لونس يتعثر مجدداً بتعادله مع أنجيه

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تعثّر لونس مجدداً وهذه المرة بتعادله على أرضه مع أنجيه 2-2 الجمعة في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

AFP


ومن المؤكد أن التعادل مع أنجيه الذي دخل اللقاء وهو لا يتخلف سوى بفارق 5 نقاط عن نيس الثاني، ليس بنفس ثقل الهزيمة التي مني بها لونس في المرحلة الماضية ضد بريست الثالث عشر برباعية نظيفة، لكنه حرمه ولو مؤقتاً من أن يصبح الوصيف.

ووجد لونس نفسه متخلفاً في الدقيقة 39 بهدف للمغربي سفيان بوفال، لكنه ردّ في مستهل الشوط الثاني وأدرك التعادل بواسطة الكونغولي الديمقراطي غاييل كاكوتا (47) ثم تقدم بفضل فلوريان سوتوكا (54)، إلا أن أنجيه عادل الأرقام في الدقيقة 69 عبر رومان توما.

ورفع لونس رصيده بالتعادل الرابع له حتى الآن إلى 25 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً بفارق الأهداف خلف رين الثالث الذي يحل الأحد ضيفاً على لوريان، فيما بات رصيد أنجيه 22 نقطة في المركز السادس.

                  

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