لونس يتشبث بالمركز الثاني والجزائري بلايلي يقود عودة أجاكسيو

وشهدت المرحلة تسجيل المهاجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي هدفين من ركلتي جزاء وأهدار ثالثة وتمريره كرة حاسمة ليقود فريقه أجاكسيو لقلب الطاولة على ضيفه ستراسبورغ بفوزه عليه 4-2.

وحقق لونس فوزه الرابع توالياً في الـ "ليغ1" رافعاً رصيده في مركز الوصافة إلى 33 نقطة متأخراً بفارق نقطتين عن باريس سان جيرمان المتصدر والذي يحلّ ضيفاً على لوريان الأحد.

في المقابل، مني أنجيه بهزيمته السادسة توالياً ليقبع في قاع الترتيب مع 8 نقاط فقط.

افتتح لونس التسجيل عبر ويسلي سعيد بعد لعبة جماعية مشتركة رائعة (21) وضاعف النتيجة الأرجنتيني فاكوندا مدينا (51)، فيما سجل أنجيه هدف الشرف بفضل السلوفيني ميها بلازيتش (87).

في المباراة الثانية، سُجلت الأهداف الستة في الشوط الأوّل، فتقدم ستراسبورغ بهدفين من جان-ريسنر بيليغاد (6) والمخضرم كيفن غاميرو (17).

وبدأ استعراض أجاكسيو فسجل 4 أهداف في غضون 25 دقيقة، فقلص الفارق عبر الوافد الجديد بلايلي الذي انضم إلى الفريق في منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر (33 من ركلة جزاء) وعادل بفضل منعم الأدريسي (34)، ليعود ويتقدم بالهدف الثاني الشخصي للجزائري (40 من ركلة جزاء)، قبل أن يختتم رياض نوري المهرجان التهديفي بتمريرة من بلايلي (45+3).

وتحصل أجاكسيو على ركلة جزاء انبرى لها بلايلي (30 عاماً) وأهدرها خارج المرمى (63).

وشهدت المباراة طرد لاعب أجاكسيو كليمون فيدال في الدقيقة 80.

وحقق أجاكسيو فوزه الثالث هذا الموسم ليتقدم للمركز السابع عشر مع 11 نقطة، على حساب ستراسبورغ بالذات المتراجع للمركز الـ 18 بعدما تجمد رصيده عند 10 نقاط.

