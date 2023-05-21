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دوري أبطال أوروبا
الدوري الفرنسي

لونس يتجاوز لوريان ويقترب من حسم الوصافة

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اقترب لونس كثيراً من حسم وصافة الدوري الفرنسي بفوزه على مضيفه لوريان.

Reuters

واصل لونس موسمه اللافت في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه على لوريان 3-1 اليوم الأحد ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من المسابقة.

وافتتح فايفر التسجيل لأصحاب الأرض (6) قبل أن يرد لونس بثلاثة أهداف بفض سوتوكا وثوماسون والإيفواري فوفانا (20 و25 و87).

ورفع لونس رصيده إلى 78 نقطة مقترباً من حسم الوصافة بعدما ابتعد عن مارسيليا الثالث بفارق خمس نقاط قبل جولتين من النهاية.

وأجل لونس حسم باريس سان جيرمان للقب الدوري الفرنسي رسمياً الليلة بعدما ذلّل الفارق معه إلى ثلاث نقاط حيث سيواجه حامل اللقب مضيفه أوكسير.

وتجمّد رصيد لوريان عند 52 نقطة في المركز العاشر.

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