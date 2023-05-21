لونس يتجاوز لوريان ويقترب من حسم الوصافة

واصل لونس موسمه اللافت في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه على لوريان 3-1 اليوم الأحد ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من المسابقة.

وافتتح فايفر التسجيل لأصحاب الأرض (6) قبل أن يرد لونس بثلاثة أهداف بفض سوتوكا وثوماسون والإيفواري فوفانا (20 و25 و87).

ورفع لونس رصيده إلى 78 نقطة مقترباً من حسم الوصافة بعدما ابتعد عن مارسيليا الثالث بفارق خمس نقاط قبل جولتين من النهاية.

وأجل لونس حسم باريس سان جيرمان للقب الدوري الفرنسي رسمياً الليلة بعدما ذلّل الفارق معه إلى ثلاث نقاط حيث سيواجه حامل اللقب مضيفه أوكسير.

وتجمّد رصيد لوريان عند 52 نقطة في المركز العاشر.