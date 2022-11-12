لونس يبتعد بالمركز الثاني

انتصر لونس على ضيفه كليرمون 2-1 اليوم السبت في المرحلة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجّل الغاني ساميد الهدف الأول بالمباراة بالخطأ في مرمى فريقه ليمنح الضيف التقدم بالنتيجة (38).

وعدّل ويسلي سعيد النتيجة بعد قرابة ربع ساعة من انطلاق الشوط الثاني قبل أن يمنح زميله الإيفواري فوفانا نقاط الفوز للونس في الدقيق الثامنة والستين.

ورفع الفائز رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن باريس سان جيرمان المتصدر مع مباراة أقل للأخير.

وتجمد رصيد كليرمون عند 19 نقطة في المركز العاشر مؤقتاً.