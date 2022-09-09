لونس في الصدارة مؤقتاً من قبل beIN SPORTS September 9, 2022 23:33 فاز لونس على ضيفه تروا 1- صفر اليوم الجمعة في الجولة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم. REUTERS وسجل كيفين دانسو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 39. ويحتل لونس صدارة الدوري الفرنسي مؤقتاً بـ17 نقطة. الدوري الفرنسي السابق مجلة فوربس : باريس سان جيرمان اقرأ التالي - آخر الأحداث September 9, 2022 23:33 لونس في الصدارة مؤقتاً September 9, 2022 20:54 باريس سان جيرمان النادي الأسرع نمواً في العالم September 7, 2022 22:20 لوريان يلحق بليون خسارته الأولى September 4, 2022 22:56 موناكو يعود لسكة الانتصارات من بوابة نيس September 4, 2022 18:49 لنس يكتفي بالتعادل September 4, 2022 15:04 ليل يحقق فوزاً كبيراً على مضيفه مونبلييه September 3, 2022 22:48 مبابي يقود باريس سان جيرمان لتجاوز عقبة نانت September 3, 2022 21:03 ليون يكرم وفادة أنجيه بخماسية September 3, 2022 19:16 مرسيليا يضيف أوكسير إلى لائحة "ضحاياه" September 2, 2022 21:40 باريس سان جيرمان يبحث عن فوز جديد