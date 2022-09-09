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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
الدوري الفرنسي

لونس في الصدارة مؤقتاً

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فاز لونس على ضيفه تروا 1- صفر اليوم الجمعة في الجولة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

REUTERS

وسجل كيفين دانسو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 39. 

ويحتل لونس صدارة الدوري الفرنسي مؤقتاً بـ17 نقطة. 
 

الدوري الفرنسي
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