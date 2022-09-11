English
العربية
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
الدوري الفرنسي

لوريان يحقق فوزاً صعباً على نانت وتألق عربي في ملاعب الـ"ليغ 1"

من قبل

حقق لوريان فوزاً صعباً على ضيفه نانت 3-2 اليوم الأحد في الجولة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

AFP

وسجل كل من البوركيني دانغو واتارا (19) ويوهان كاتلين (60) والمالي إبراهيما كوني (74) أهداف لوريان فيما دوّن الكاميروني إغناتيوس غانغو (13) والنيجيري موسيس سيمون (85) هدفي نانت. 

وفي باقي المواجهات، قاد المغربي سفيان بوفال فريقه أنجيه للفوز على مونبلييه 2-1.

وافتتح أرنود نورالدين التسجيل للضيوف في الدقيقة السابعة ثم أدرك أدريان هونو التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة التاسعة. 

ومنح بعد ذلك الدولي المغربي نقاط الفوز لأنجيه من علامة الجزاء (69). 

ويدين تولوز بفوزه على رينس إلى مهاجمه الدولي المغربي زكرياء أبوخلال الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 31. 

ونجح الجزائري أندي ديلور في تسجيل هدف (65) فوز نيس على مضيفه أجاكسيو (1-صفر). 

وانتهت مباراة ستراسبورغ مع كليرمون بالتعادل السلبي. 

  
 

لوريان سفيان بوفال الدوري الفرنسي نانت أندي ديلور
السابق نيمار يقود باريس سان جيرمان لل
اقرأ
نيمار يقود باريس سان جيرمان للفوز على بريست
التالي
-

آخر الأحداث

>