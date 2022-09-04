لنس يكتفي بالتعادل



ويتصدر باريس سان جيرمان الترتيب بفارق الأهداف فقط عن مرسيليا بعد فوزيهما على نانت وأوكسير تواليًاً السبت.

وأمل لنس في الخروج بالنقاط الثلاث للمباراة الرابعة تواليًا ولكنه سيكون سعيدًا بنقطة هذه المرة بعد أن قاب قوسين من الخسارة، إذ افتتح الانكليزي فلوريان بالوغان التسجيل لرينس قبل عشرين دقيقة من نهاية المباراة (71).



إلا أن البلجيكي لويس أوبيندا أنقذ الموقف بهدف التعادل في الدقيقة 82.



ورفع لنس رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث بقارق نقطتين عن الصدارة ومتقدمًا بنقطة عن ليون الرابع الذي خاض مباراة أقل.



ويحلم النادي الأحمر والأصفر بالعودة إلى دوري أبطال أوروبا بعد ظهور أخير في موسم 2002-2003 عندما تغلب على ميلان الإيطالي وتعادل مرتين مع بايرن ميونيخ الألماني في دور المجموعات.



وفاز لوريان على مضيفه أجاكسيو بهدف البوركينابي دانغو أوتارا، وكليرمون على ضيفه تولوز 2-صفر بهدفي ماكسيم غونالون (46) والنمسوي محمد شام (90+6). وتعادل بريست مع ضيفه ستراسبورغ 1-1 بعد أن تقدم أصحاب الأرض عبر بيار لي ميلو (6) فيما أحرز لودوفيك أيورك هدف التعادل (28 من ركلة جزاء).

وتعادل تروا ورين 1 - 1 بعدما تقدم الكندي أوغبو لأصحاب الأرض (14) فيما استفاد سانتماريا من طرد سالميه (26) وأدرك التعادل لرين.