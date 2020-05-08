لنس يكافئ مدربه بعقد بعد مباراتين فقط تحت اشرافه



ورُقِيَ هاز من الفريق الرديف للإشراف على الفريق الأول في شباط/فبراير خلفا ًلفيليب مونتانييه حين كان لنس ثالثاً في ترتيب الدرجة الثانية.



وهو نجح في قيادة لنس إلى الفوز على باريس أف سي واحتلال الوصافة، وبعدها على متذيل الترتيب أورليان، قبل أن يُعَلَق الموسم بسبب فيروس كورونا المستجد في منتصف آذار/مارس الماضي.



وبعد قرار إنهاء الموسم في كافة الدرجات، استفاد لنس من مركزه الثاني في الدرجة الثانية للعودة إلى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ موسم 2014-2015.



وقال المدير العام للنادي أرنو بوي إن: "فرانك لم يكن خياراً اعتباطياً، أولويتنا كانت اختيار مدرب يجسد قيم لنس، فلسفته المتوازنة لكن الميالة إلى الهجوم، تتناسب مع تركيبة راسينغ (لنس)".



وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية أنّ إبن الـ49 عاماً مدد عقده لعامين.



وعلق هاز على مكافأته من قبل النادي، بالقول: "كنت أتمنى لو تمكنا من إنهاء الموسم، لا أن نصعد إلى الدرجة الأولى وحسب، بل أن نصعد بوجود مشجعينا وفي ظروف رياضية بحتة".