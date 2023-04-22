لنس يرتقي إلى المركز الثاني مؤقتاً



ورفع لنس رصيده إلى 66 نقطة متقدماً على مرسيليا بفارق نقطتين قبل لقاء الأخير مع ليون خارج ملعبه الأحد، في المقابل، بقي موناكو رابعاً برصيد 61 نقطة.



بدأ لنس اللقاء بقوة علماً أنّه ألحق خسارة قاسية بموناكو في مباراة الذهاب 4-1 في 20 آب/أغسطس الماضي على ملعب لويس الثاني في الإمارة.

افتتح المهاجم البلجيكي لويس أوبندا المتألق هذا الموسم التسجيل للنس بعد مرور 9 دقائق.

وسرعان ما أضاف أوبندا نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 18 مستغلاً تمريرة عرضية فارتطمت تسديدته بالعارضة وسقطت خلف الخط، رافعاً رصيده إلى 17 هدفاً هذا الموسم.

وكاد لنس يعزّز تقدمه لكن تسديدة لاعب الوسط الإيفواري سيكو فوفانا الصاروخية ارتدت من العارضة قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول.

وبعد أن ألغى الحكم هدفاً لادريان توماسون في مطلع الشوط الثاني بداعي التسلل (49)، نجح اللاعب ذاته في حسم النتيجة لصالح لنس عندما سجل له الهدف الثالث بعد مجهود فردي لأوبندا (56).

وفي مباراة ثانية تعادل أوكسير مع ليل 1-1.