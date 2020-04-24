لاعبو الدوري الفرنسي يخضعون "لفحوصات طبية" اعتباراً من 11 أيار/مايو

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم والرابطة، أعلنا منتصف شهر آذار/مارس الماضي، تعليق كافة أنشطتهما ومسابقاتهما "إلى أجل غير مسمى" بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.



وبحسب بيان للرابطة، فإن مجلس ادارتها اجتمع لمراجعة النقاط الرئيسية لمشروع وثيقة حول البروتوكولات الطبية والصحية قدمه ممثل الرابطة لأطباء الأندية.



وتنص الوثيقة على: "عودة اللاعبين إلى مراكز التدريب في الاسبوع الذي يبدأ في 11 ايار/مايو للقيام بفحوصات طبية كاملة بما في ذلك الاختبار الخاص بفيروس "كوفيد-19"، تليها فترة مراقبة يومية سيتم تفصيلها (...) من الآن وحتى نهاية نيسان/ابريل".



كما أشارت الرابطة في بيانها إلى أن الخيار المفضل لا يزال "استئناف البطولات في منتصف حزيران/يونيو، وهو رهن بمعرفة الشروط التي سيتم اتخاذها لتخفيف تدابير الحجر الحالية، وستقدمها الحكومة في الأيام المقبلة".



وتعد فرنسا التي أعلنت الاغلاق التام حتى 11 أيار/مايو المقبل على أقل تقدير، من الدول الأكثر تضرراً بفيروس كورونا، مع ارتفاع عدد الوفيات لما يزيد عن 21 ألف شخص، والمصابين لما يناهز 159 ألفاً، بحسب إحصائيات الجمعة.



بدوره، أعرب رئيس الاتحاد الفرنسي للعبة نويل لو غريت، الجمعة، عن أمله في أن تقام نهائيات كأس فرنسا وكأس رابطة الأندية المحترفة قبل استئناف مباريات الدوري.



ومن المقرر أن يلتقي باريس سان جرمان مع سانت إتيان في نهائي الكأس، في حين سيواجه فريق الباريسي نفسه، ليون في نهائي كأس الرابطة.