كيليان مبابي يفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم من قبل beIN SPORTS May 28, 2023 22:57 نال مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي جائزة أفضل لاعب في الموسم اليوم الأحد ضمن حفل توزيع جوائز الكرة الفرنسية. AFP باريس سان جيرمان كيليان مبابي السابق ماذا قال كريستوف غالتييه عن تت اقرأ التالي - آخر الأحداث May 28, 2023 22:57 كيليان مبابي يفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم May 27, 2023 23:50 ماذا قال غالتييه عن تتويج سان جيرمان بلقب الليغ 1؟ May 27, 2023 23:29 مرسيليا يخسر أمام بريست ولونس يضمن المركز الثاني May 27, 2023 23:18 السعادة تغمر ريناتو سانشيز May 27, 2023 22:52 باريس سان جيرمان يتوج بلقب الدوري الفرنسي May 27, 2023 22:27 ميسي يواصل كتابة التاريخ May 27, 2023 09:34 باريس سان جيرمان على بعد خطوة من لقب تاريخي May 25, 2023 18:40 الصراع على أشدّه على صدارة ترتيب هدّافي "الليغ 1" May 25, 2023 17:36 لحظات رائعة في تدريبات باريس سان جيرمان May 24, 2023 11:51 تألق لافت لريان شرقي منذ تولي بلان قيادة ليون