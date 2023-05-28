كيليان مبابي يفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم

من قبل beIN SPORTS May 28, 2023 22:57 نال مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي جائزة أفضل لاعب في الموسم اليوم الأحد ضمن حفل توزيع جوائز الكرة الفرنسية.