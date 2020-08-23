كوفاتش يستهل مهمته مع موناكو بتعادل مثير

وعُين كوفاتش الذي أقيل من تدريب بايرن ميونيخ في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، مدرباً لموناكو بطل فرنسا عام 2017 في تموز/يوليو الماضي خلفاً للإسباني روبرت مورينو.

وفاجأ رينس مضيفه بهدفين عبر كل من بولايي ديا (5) والمالي البلال توريه (21)، قبل أن يرد موناكو عبر اكسل ديازي (45+1) وبونوا بادياشيل (55).

وافتتح ديا التسجيل عندما وصلته الكرة في العمق إثر هشاشة دفاعية ليواصل طريقه الى داخل المنطقة ويضع الكرة زاحفة على يمين الحارس بنجامان لوكونت.

وسجل توريه الهدف الثاني بتسديدة رائعة بيسراه من خارج المنطقة وسط غياب الرقابة الدفاعية على يمين الحارس (16).

وعوّض قلب الدفاع ديازي الذي وصل الى موناكو من رينس بالذات في وقت سابق من الشهر الحالي سوء الاداء الدفاعي، مقلصا الفارق برأسية من مسافة قريبة من المرمى بتمريرة رأسية من اوريليان تشواميني وصلته من ركنية.

فيما أحرز بادياشيل هدف التعادل بعد أن وصلته كرة طويلة من ضربة ثابتة نفدها الروسي الكسندر غولوفين نحو القائم الثاني، روضها ببراعة واسكنها شباك الحارس الصربي بيدراغ رايكوفيتش.

وفي مباراة أخرى جرت اليوم ضمن المرحلة الأولى من الدوري الفرنسي: فاز لوريان على مستضيفه ستراسبورغ 3-1، سجل للفائز يوان ويسا 51 و أدريان 60 من ركلة جزاء وبيير يفس هامل 87 فيما وقع على هدف الخاسر الوحيد مهدي شهيري 30.

كما فاز نيم على بريست برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها كيفن دينكي 8، بيرغر ميلينغ 31، رومان فيليبوتو 69 و موسى كوني 84.